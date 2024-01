Basta saltare questo semplice passaggio per far surriscaldare il PC: evita un’altra spesa

Se temete che il vostro PC si possa surriscaldare, non dovete saltare questo semplice passaggio. Così evitate un’altra spesa.

La manutenzione dei propri dispositivi tech presenti in casa è fondamentale per evitare danni nel breve e nel lungo termine che potrebbero portare a spese molto importanti per la riparazione. Un discorso che vale anche per i PC, tra i device che più spesso richiedono la giusta attenzione in quanto vengono utilizzati quotidianamente e montano specifiche tecniche tanto potenti quanto delicate.

C’è in particolare un semplice passaggio che non andrebbe mai evitato. Richiederà solo qualche minuto del vostro tempo e vi garantirà un risultato perfetto. Così facendo infatti, sarete sicuri che il PC non si potrà mai surriscaldare. Un problema comune e che a lungo andare potrebbe addirittura portarvi a dover sostituire più componenti e a spendere così centinaia di euro.

Come non far surriscaldare il PC: questo passaggio è fondamentale

Soprattutto dopo qualche anno di utilizzo intensivo, può capitare che il PC si surriscaldi con più frequenza. Magari anche solo facendo partire i programmi basilari che richiedono uno sforzo minimo alla scheda tecnica, per via di sistemi di areazione e di raffreddamento non più performanti o più semplicemente che richiedono una manutenzione corretta.

Uno dei trucchi per evitare questi problemi è la pulizia dalla polvere. Concentrandovi in particolare sulle fessure di aerazione, sulla ventola di raffreddamento e sul dissipatore. Se avete un portatile, vi consigliamo di partire dallo schermo con un panno morbido in microfibra, per poi passare ai vari connettori come la tastiera e il mouse.

Basta una bomboletta d’aria compressa con intensità del getto media. E infine sfruttate i pannelli di plastica protettiva, per evitare che altra polvere si depositi. Per i fissi, invece, dovete innanzitutto staccare la presa dall’alimentazione e tutti i cavi collegati. Per la scocca del case basta un panno in microfibra asciutto, mentre per le parti interne vi consigliamo di affidarvi ad un esperto per evitare danni irreparabili alle componenti.

Evitate sempre i detergenti chimici come la candeggina, in quanto hanno degli elementi al loro interno che sono fortemente nocivi per qualsiasi prodotto tech. Come detto poc’anzi, una bomboletta ad aria compressa è ciò che fa al caso vostro, costano pochi euro e funzionano sempre. Così il vostro PC non si surriscalderà mai più.