Youtube ha agito in maniera silenziosa: la funzione non sarà più disponibile, amara scoperta

Novità per gli utenti di YouTube che non potranno più utilizzare una delle funzioni della piattaforma. Ecco di cosa si tratta.

La celebre piattaforma dedicata ai video è pronta ad applicare alcune modifiche sulle funzionalità presenti, ma gli utenti non sembrano d’accordo. YouTube nasce nel 2005, dall’idea di tre ragazzi, Chad Hurley, Jawed Karim e Steve Chen, interessati a creare un sistema che permettesse alle persone di mostrare i propri video a una comunità allargata di utenti. La piattaforma viene fondata ufficialmente il 14 febbraio 2005.

YouTube oggi è la piattaforma online con il maggior tasso di crescita, che perdura ancora oggi nonostante gli anni e le novità introdotte nel web. Dopo 16 anni dalla sua fondazione, YouTube conta più di 1 miliardo e mezzo di visualizzazioni ogni mese ed è il secondo sito web più visitato al mondo, ogni giorno. La piattaforma è stato uno dei primi luoghi creativi sul web, in cui mostrare il proprio talento e condividere le passioni con altri utenti.

L’avvento di YouTube ha confermato l’importanza e il peso del video e delle immagini nel mondo moderno, strumenti fondamentali nel settore della comunicazione. L’obiettivo della piattaforma è quello di mettere al centro le persone e i creatori di contenuti, assicurando uno spazio d’azione a chiunque, seguendo degli ideali di democrazia e meritocrazia. Nel corso degli anni, YouTube ha subito varie modifiche delle proprie funzioni e cambiamenti delle politiche all’interno della piattaforma.

YouTube: addio ad una delle funzionalità della piattaforma

Con l’inizio del nuovo anno, gli utenti iOS assisteranno all’eliminazione delle mini-app dall’App Store di iMessage, il servizio di messaggistica di iOS. Con l’ultima versione dell’app YouTube per iOS (19.01.1), rilasciata il 10 gennaio, la piattaforma dei video ha silenziosamente eliminato il suo collegamento con l’app di iMessage, da cui non sarà più possibile effettuale il login diretto per inviare contenuti multimediali ai propri contatti iMessage.

Tramite l’app di iMessage, gli utenti iOS potevano trovare e inviare video di YouTube direttamente dalla chat senza uscire dall’applicazione di messaggistica e guardare i video utilizzando direttamente il player nativo. Dopo aver installato l’ultima versione dell’app YouTube, la mini-app iMessage verrà rimossa definitivamente dalla piattaforma.

Nonostante la reazione negativa di molti utenti, YouTube non ha ancora confermato se la sua mini-app da iMessage sia stata rimossa intenzionalmente. Gli utenti potranno continuare a guardare i video utilizzando l’app principale YouTube, disponibile gratuitamente sull’App Store e compatibile con iPhone, iPad e Apple TV.