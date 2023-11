Amazon, come trovare subito il prodotto che ti piace al prezzo migliore: arriverai prima degli altri

Amazon può essere una grande risorsa per chi deve acquistare, ma come si fa a prendere il prodotto cercato al miglior prezzo? Ecco il trucco.

Ormai Amazon è entrato di diritto tra le nostre preferenze per gli acquisti. Il sito di e-commerce ha una quantità mostruosa di prodotti e può essere utilizzato praticamente per soddisfare ogni necessità e desiderio del consumatore. Inoltre le consegne sono rapidissime (solitamente i pacchi arrivano in 1-2 giorni) e c’è la possibilità di effettuare il reso gratuito anche dopo un mese dall’acquisto.

Insomma Amazon è indubbiamente una comodità, permette di acquistare tutto ciò che ci serve senza spostarci di casa. Ma per quanto riguarda la convenienza, è davvero la scelta migliore? Spesso infatti la scontistica mostrata riguarda il prezzo originale e non quello medio di vendita. A volte ci sono prodotti che sono costantemente sotto il prezzo originale e dunque le percentuali di sconto mostrate durante i periodi di offerta (ad esempio il Black Friday) non sono reali.

Molti si chiedono dunque come sia possibile verificare che il prezzo mostrato sia effettivamente il più basso di sempre e quanto realmente si sta risparmiando quando lo si acquista. Un primo controllo possiamo farlo anche noi cercando lo stesso articolo in altre piattaforme online. Praticamente ogni store fisico ormai possiede anche una vetrina online dalla quale è possibile confrontare i prezzi.

Amazon: come trovare ciò che vi piace al miglior prezzo

Esistono sul web anche aggregatori di prezzi che facilitano il compito di ricerca. Vi basterà dunque inserire sul motore di ricerca il nome del prodotto insieme alla key prezzo per essere indirizzati su siti che vi mettono a confronto i migliori prezzi online per ciò che volete acquistare.

Grazie alle ricerche internet – se volete potete associarle anche ad una ricerca negli store o nelle catene di negozi della vostra città – è possibile sapere se nel momento in cui acquistate quello proposto da Amazon sia il prezzo migliore. Ma come fare a sapere se il prezzo attuale sia davvero quello più basso di sempre?

Per farlo vi basterà guardare lo storico dei prezzi del prodotto. Esistono delle applicazioni che permettono di fare proprio questo e quella più utilizzata è Keepa che altro non è se non un’estensione applicabile al vostro browser. Attualmente i browser che la supportano sono Chrome, Firefox, Opera, Edge e Safari.

Per utilizzare Keepa dovete accedere al sito ufficiale, scegliere da qui il browser che vi interessa e selezionarlo. Dopo aver confermato la decisione di attivare l’estensione e averla scaricata e installata sul vostro dispositivo questa sarà già attiva e operante. Una volta abilitata vi permetterà di vedere lo storico dei prezzi e di capire dunque quanto è conveniente un’offerta.

Potete inoltre selezionare il prodotto che vi interessa e farlo tracciare, così da ricevere una notifica quando ci sarà un drop del prezzo. In questo modo sarete sicuri che il prezzo che avete di fronte è davvero il più basso di sempre e valutare con tutte le informazioni in mano se è il caso di comprare subito o di attendere un ulteriore calo di prezzo.