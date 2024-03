Cibi proteici e rischi per la salute: l’incredibile scoperta identifica

Un’incredibile scoperta scientifica ha dimostrato quali sono i rischi per la salute quando si consumano troppi cibi proteici.

Le proteine ​​sono dei micronutrienti essenziali per il nostro organismo, soprattutto per chi svolge sport e attività fisiche intense. Tuttavia, bisogna fare attenzione alla quantità di proteine introdotte nel nostro organismo: se consumate in eccesso le proteine possono essere dannose!

Le proteine ​​alimentari sono contenuti sia nei cibi di origine animale che in quelli di origine vegetale. In base ad una recente ricerca consumo troppe calorie giornaliere provenienti da proteine può incidere negativamente sulla salute umana, favorendo lo sviluppo di alcune malattie.

Cibi proteici e rischi per la salute: troppe proteina aumenta il rischio di arteriosclerosi

Secondo una recente ricerca introdurre nel proprio organismo più del 22% delle calorie giornaliere provenienti da proteine può provocare incredibili danni alle cellule, favorendo la comparsa dell’arteriosclerosi.

Secondo uno studio condotto dall’Università di Pittsburgh negli Stati Uniti, un essere umano adulto dovrebbe consumare mediamente tra il 15% e il 22% di calorie giornaliere provenienti da proteine. Occorre prestare particolare attenzione a questi valori perché superare il limite potrebbe portare all’attivazione di alcune cellule immunitarie, che svolgono un ruolo fondamentale nella formazione della placca arteriosclerotica.

In pratica, consumare più del 22% delle calorie giornaliere provenienti da proteine ​​aumenta il rischio di arteriosclerosi. Per arrivare a questi risultati gli studiosi hanno fatto esperimenti iniziali su soggetti sani per comprendere quale fosse il tempo necessario per l’attivazione delle cellule immunitarie, in seguito all’ingestione di cibi arricchiti di proteine.

I ricercatori dunque hanno simulato alcune condizioni in laboratorio dimostrando che i macrofagi, le cellule responsabili dello sviluppo dell’arteriosclerosi, sono risultati particolarmente sensibili agli aminoacidi.

Nello specifico introdurre più del 22% di calorie dalle proteine ​​può avere un effetto estremamente negativo sui macrofagi. Questa cellula hanno il compito di ripulire i detriti che possono determinare l’accumulo delle placche arteriosclerotiche nel tempo.

La presenza di un eccesso di un eccesso di proteine nell’organismo riduce la salute metabolica danneggiandoli arterie. Di fronte a questa incredibile scoperta scientifica, si spera che i dietologi e nutrizionisti, così come personal trainer, possano modificare le diete, prestando attenzione alla quantità di proteine assunte quotidianamente. Con la consapevolezza che le proteine possono influenzare le funzioni corporee a livello molecolare e, a seconda dei casi, ridurre o aumentare il rischio della comparsa di determinati malattie.