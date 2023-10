Come avere più spazio per le email senza pagare: il trucco sconosciuto

Stai cercando un sistema per avere più spazio nelle email senza pagare un centesimo? Allora non perderti questo trucco segreto.

Non hai più spazio nella tua casella di posta elettronica e stai considerando di acquistarne di più a pagamento? Fermati subito: abbiamo qui noi per te un trucchetto segreto che ti cambierà la giornata! Sì, perché tra poco andremo a mostrarti come acquisire più spazio nella tua email senza sborsare nemmeno un centesimo.

Incredibile, non è vero? Eppure si tratta di un sistema molto utile ed efficace che ti permetterà da un lato di risparmiare un bel po’ di soldi e dall’altro di ripulire la posta in poche semplici mosse. Insomma, con un solo trucco puoi risolvere due problemi decisamente fastidiosi. Sei pronto a scoprire come procedere? Allora partiamo subito senza perdere altro tempo.

Il trucco per avere più spazio per le email senza pagare un euro

Se sei arrivato fin qui a leggere il nostro articolo di oggi allora vuol dire che anche a te interessa sapere in che modo è possibile avere più spazio per l’email senza dover necessariamente pagare somme di denaro più o meno elevate. Ebbene, se hai un account gmail entra nella tua casella di posta elettronica e segui queste semplici indicazioni.

Per prima cosa, digita sulla barra di ricerca in alto la parola ‘Unsubscribe’ e ti apparirà l’elenco di tutte le email in cui ti sei iscritto nel corso del tempo o in cui semplicemente compare questo termine. Si tratta, quindi, di email perlopiù a scopo commerciale più o meno vecchie che non ti servono, ma che stanno comunque occupando inutilmente un sacco si spazio all’interno della posta.

Vai, dunque, sui filtri in alto a destra sempre della barra di ricerca e clicca su ‘Crea filtro’ e poi su ‘Applica etichetta’. Dopodiché seleziona ‘Nuova etichetta’ ed inserisci un nome a tua scelta. Per esempio, puoi mettere semplicemente ‘Unsubscribe’.

Infine, clicca su ‘Crea’ e scegli ‘Applica il filtro anche alle conversazioni corrispondenti’. Fai ‘Crea filtro’ ed avrai un’etichetta utilissima. Cliccaci sopra e attendi qualche istante. Scorrendo in alto potrai finalmente selezionare tutte le email che desideri, andare sul cestino e cancellare così tantissimi messaggi che non ti interessano più. Un ultimo consiglio: quando esegui questa operazione presta comunque molta attenzione a non cancellare email importanti o che potrebbero esserti d’aiuto in futuro.