Guadagnare tanto danaro extra: 34 opportunità facili e divertenti da non lasciarsi sfuggire

Hai bisogno di fare soldi rapidamente? Niente paura: ecco 34 opportunità per accumulare danaro extra che coprono ogni necessità.

Se c’è una cosa che non basta mai sono sicuramente i soldi. Ci sono sempre troppe cose da comprare e mai abbastanza soldi nel salvadanaio. Per fortuna ci sono diverse opportunità per guadagnare soldi extra, e ce ne sono di tutti i tipi, a seconda delle nostre necessità. Andiamo a vedere insieme cosa possiamo cercare per arrotondare a fine mese.

Cominciamo con una situazione comune: chi cerca lavoro extra direttamente online o da casa. Ci sono diverse possibilità: la prima è quella di diventare un tutore online. Ci sono diversi siti (come TutorMe e Studypool) che danno la possibilità di fare da insegnante su moltissimi argomenti diversi – non è necessario avere avuto ottimi voti a scuola, basta sapere un argomento e saperlo bene.

Un’altra possibilità è quella di diventare un beta tester. Ogni compagnia online, infatti, ha bisogno di qualcuno che verifichi che il loro prodotto funzioni correttamente. Puoi fare il beta tester per siti web su siti come UserTesting e TryMyUI, con la possibilità di ottenere dieci dollari per ogni test di 20 minuti.

Parlando di test, c’è sempre la possibilità di completare sondaggi online. Siti come Prolific, MyPoints e Survey Junkie pagano per completare sondaggi o altri tipi di prove scientifiche in cambio di soldi. È bene ricordare che questi ricercatori cercano gruppi specifici, quindi non tutti i sondaggi saranno disponibili.

Ci sono anche molte applicazioni per cellulari che danno soldi per fare attività semplici, come Ibotta, Rakuten, ShopKick o Dosh. Queste richiedono pochissimo sforzo e ci faranno guadagnare qualche soldo extra.

Tornando all’idea di fare tutoraggio, è molto facile fare soldi insegnando l’inglese se si ha padronanza della lingua. Siti come VIPKid si occuperanno di trovare studenti per noi.

Un altro metodo popolare è proporre le proprie abilità su Fiverr, dove si possono offrire servizi per quello in cui si è capaci liberamente, creando un profilo che spiega cosa offriamo nello specifico.

Un’altra opzione più atipica è quella di agire da assistente virtuale per proprietari di attività più complicate. Si possono trovare opportunità simili su Upwork e Zirtual.

Ovviamente c’è anche la strada più rischiosa ma anche più promettente: diventare un influencer. Questa è una vera sfida, ma riuscire a diventare un pezzo grosso dei social media può portare a un sacco di soldi.

Similarmente, è possibile diventare un social media manager e gestire la parte social di un’azienda. Questo è perfetto per chi ha buona creatività e conoscenza del mondo dei social.

34 opportunità per fare danaro: le opzioni al di fuori dell’online

Seguiamo con le opzioni per fare soldi al di fuori del lavoro principale. Il primo di questi riguarda la fotografia; se siete bravi a fare foto ed è una vostra passione, siti come Foap pagano fino a 10 dollari a foto. Non male, no?

Un’opzione sempre più popolare è guidare per siti come Uber o Lyft. Questi lavori sono programmabili secondo le nostre esigenze, quindi sono perfetti per chi ha un orario fisso con altri lavori.

Parlando di guidare, si può sempre cercare lavoro per consegnare cibo. Uber Eats, Just Eat, Glovo e così via sono tutte opzioni valide per questo scopo e si possono fare soldi facili così.

Se piace parlare, invece, si possono cercare anche focus group, o gruppi di discussione, dove si può venire pagati per fare test di gusto o provare prodotti.

Tornando nel campo delle consegne, è possibile consegnare la spesa con alcune applicazioni come Shipt. Secondo la compagnia si tratta di ben 22 dollari all’ora.

Un classico, invece, è fare da babysitter. Nonostante sia un campo pieno di lavoratori è anche un campo con possibilità infinite, quindi trovare un lavoretto è meno difficile di quanto sembra.

E se non piace l’idea di prendersi cura di un bambino? C’è sempre l’alternativa di fare da pet sitter, ovvero prendersi cura di un animale mentre il proprietario è fuori o per altri motivi. Siti come Rover permettono di pubblicizzarsi in questo campo.

E parlando di pubblicità, eccone una stramba ma molto utile. con l’applicazione Wrapify avremo la possibilità di mettere una pubblicità sulla nostra macchina. Una volta fatto questo basterà guidare per venire pagati. Le cifre variano da 264 a 452 dollari a mese.

Se non abbiamo davvero idea di cosa fare, siti come TaskRabbit offrono vari lavoretti di diversi tipi, perfetti per chi è indeciso.

Tornando alle consegne, un’altra opzione popolare è fare consegne per Amazon. Ci si può iscrivere attraverso Amazon Flex, che è completamente personalizzabile.

Per chi deve andare a lavorare ogni giorno, si possono usare siti come Roadie, Hytch o equivalenti per trasportare oggetti lungo la strada che prendiamo normalmente. Un modo facile per arrotondare senza cambiare abitudini.

Tornando alla fotografia, è sempre possibile iniziare un lavoro come fotografo. Anche solo facendo fotografie ai matrimoni si possono ottenere anche cento euro a servizio.

Per chi adora le macchine, un classico è lavare e ripulire le auto. Si può fare ovunque e c’è sempre qualcuno di pigro disposto a pagare.

Visto che stiamo parlando di fare soldi, perché non diventare un un consigliere finanziario? Non serve una licenza, solo buon senso e qualcuno disposto a pagare. Diversi corsi online possono prepararci a questa possibilità.

In alternativa, perché non avviare un blog? Se c’è qualcosa da dire, probabilmente c’è qualcuno disposto ad ascoltare, che sia cucina, fashion o fitness. Per fare soldi così è importante usare strumenti come Google AdSense per trovare modi di monetizzare il progetto.

Infine, è possibile fare soldi avviando un proprio business online. Chiaramente un’idea ambiziosa, ma piattaforme come Etsy o Amazon FBA l’hanno reso molto più semplice di prima.

Infine, vediamo come fare soldi vendendo o affittando cose, partendo con la propria casa. Se avete una stanza extra si può affittare su Airbnb, che può risultare in una quantità di soldi davvero notevole. Ricordiamo che Airbnb offre copertura in caso di danni alla casa da parte degli ospiti.

Possiamo anche affittare la nostra macchina, molto utile per chi non guida molto. Servizi come Turo permettono di farlo, e anche qui abbiamo copertura da parte del servizio per quanto riguarda eventuali danni.

Quanti telefoni e gadget elettronici abbiamo che raccolgono polvere? È ora di vendere tutto, usando siti come Swappa e Gazelle che saranno più che felici di comprare questi dispositivi antiquati.

Parlando di vedere, liberiamoci anche dei vecchi DVD e CD che non usiamo più. Decluttr ci aiuterà nel processo, e possiamo usare i codici a barre per sapere quanto ci daranno per ogni oggetto.

Il vostro bambino non ha più bisogno dell’attrezzatura da bebè? Perché non affittarla a qualcuno? Siti come BabyQuip cercano strumenti del genere ogni giorno.

È ora di vendere la roba che non ci serve. Applicazioni come eBay e Craigslist sono dei classici, ma esistono anche applicazioni come OfferUp e VarageSale che semplificano il processo.

E dopo la roba che non ci serve c’è quella che non serve più, come i vecchi vestiti dei nostri bambini in crescita. Oltre a venderli in negozio, si possono provare applicazioni come Kidizen per liberarsi degli abiti.

Abbiamo gift card non utilizzate? Siti come Raise permettono di venderle e ottenere dei soldi extra indietro, che non è male.

Infine, c’è la possibilità di affittare… beh, tutto! Per esempio la compagnia Fat Llama permette di affittare praticamente qualunque cosa, dai proiettori all’equipaggiamento audio, fino al motorino o alla macchina.

Ed ecco, quindi, 34 opportunità per accumulare danaro. Avete trovato qualche idea? Ricordate di tenere per voi un po’ di tempo libero se possibile – i soldi extra aiutano, ma anche la salute mentale.