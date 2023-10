Sconto pneumatici, oggi puoi risparmiare 120 euro cambiando le ruote: il trucco

Si avvicina il momento di mettere le gomme invernali e per spendere meno c’è uno sconto pneumatici per gli automobilisti. Puoi risparmiare fino a 120 euro se fai in tempo.

Chi è andato in vacanza spostandosi in auto quest’estate ha sfruttato a dovere le gomme estive. a A dispetto delle temperature però presto bisognerà passare a quelle invernali che comporteranno altre spese per gli automobilisti già alle strette con il carburante. Per fortuna c’è uno sconto pneumatici da applicare per chi sceglierà di comprarli su eBay.it con la promozione valida fino al 29 ottobre.

L’offerta è dedicata a chi possiede un account su eBay.it, risulta maggiorenne e ha un indirizzo di spedizione situato sul territorio nazionale. Ogni utente che rispecchi queste caratteristiche può quindi utilizzare un buono sconto del 15% che si applica sulla spesa minima di 15 euro per l’acquisto di nuovi pneumatici. Il sito riporta il codice sconto da copiare: PNEUMATICI15.

Dato che lo sconto massimo applicabile è di 60 euro ma il codice può essere utilizzato per un totale di due volte in tutto si possono risparmiare 120 euro. Non serve per forza che sia utilizzato su due automobili perché tra le categorie di acquisto idonee per l’offerta ci sono anche le gomme ei cerchioni per le moto. Ci sono una lista di venditori tra cui scegliere per essere sicuri di avere lo sconto.

Come usare lo sconto pneumatici su eBay.it

Il buono si applica solo se i cerchioni o le gomme si acquistano utilizzando come metodo di pagamento PayPal e carta di credito o di debito. Le carte ammesse sono quelle che il venditore è disposto ad accettare e che quindi possono variare. Lo sconto non si può applicare alle spese di spedizione quindi conviene tenerne conto per la scelta, e lo stesso vale per gli imballaggi.

Poiché il buono vale per una singola transazione, se si comprano più prodotti da più parti serve utilizzare la funzione carrello eBay per non bruciarsi l’occasione. Se però il prezzo finale è inferiore allo sconto applicabile allora si perde la differenza senza poterla recuperare. Dato che è possibile comprare i cerchioni oltre agli pneumatici conviene approfittare.

Per l’installazione e il supporto tecnico ogni inserzione su eBay che riguardi le gomme riporta se sia possibile richiedere questo servizio. In tal caso l’acquirente deve scegliere una sede comoda da raggiungere aprendo il link con la dicitura “Trova un’officina vicina a te”.