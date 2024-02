Hai già letto il messaggio ma non puoi rispondere? Stop all’imbarazzo su WhatsApp: il trucco che ti ‘salva’

Hai letto un messaggio su WhatsApp, ma non puoi rispondere subito? Questo metodo ti salva alla grande: ecco in cosa consiste.

Una delle applicazioni più aggiornate che conosciamo è sicuramente WhatsApp. Viene migliorata a grande velocità, per questa ragione bisogna fare attenzione a tutti gli update che la riguardano. Ed ecco l’arrivo di una funzione che aiuterà tantissimi utenti.

Di recente è stata introdotta una funzione davvero inaspettata per gli utenti del famoso servizio di messaggistica. Si tratta della possibilità di “Segnare come non letto” i messaggi che sono stati aperti. Così facendo tutti quanti potranno gestire come vorranno le loro conversazioni. Specie se non si ha la possibilità di rispondere subito, situazione che mette in imbarazzo molti di noi. Infatti sarà capitato più e più volte di non poter rispondere ad un messaggio dopo averlo visualizzato.

WhatsApp, dimentichi di rispondere ai messaggi? Allora ricorri a questa funzione

Addio imbarazzo per non aver riposto subito a un messaggio su WhatsApp. Con questa nuova funzione si eviterà di creare una grande confusione. Ma che cosa succede all’atto pratico? Quando si utilizza questa funzione, sul dispositivo del mittente comparirà comunque la doppia spunta blu (il simbolo del messaggio letto). Con il suo utilizzo apparirà un pallino verde accanto alla chat interessata. Così facendo si verrà a creare il promemoria di una conversazione non ancora letta.

Per usare questa funzione basta seguire una semplice procedura. Si dovrà tenere premuto il dito sulla chat desiderata, per poi selezionare la scritta “Segna come non letto” (apparirà un menu apposito per questo). La procedura non altera in alcuna maniera lo stato di visualizzazione del messaggio per il mittente.

Serve soltanto a ricordare all’utente di rileggere quella conversazione. Attivando l’opzione si potrà sapere se quella conversazione dovrà essere rivista in futuro. Si tratta di un modo intelligente per evitare un grande problema che può affliggere tutti gli utenti del servizio di messaggistica, ovvero quello di dimenticare una conversazione e quindi un’eventuale risposta, cosa che può anche provocare problemi con l’altra persona.

E voi avevate mai sperato nell’aggiunta di una funzione come questa? Di sicuro è stata inaspettata per tante persone. Ma ciò non significa che non avrà il successo che merita. Grazie a questa nuova funzione il modo di comunicare su WhatsApp subirà notevoli miglioramenti, evitando figuracce e conflitti inutili.