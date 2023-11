Il colosso Meta cerca personale: le posizioni aperte e come candidarsi

La nota azienda conosciuta da tutti Facebook è controllata da Meta, quest’ultima sta ora cercando personale.

Meta è un’azienda statunitense fondata da Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes nel 2004 che si occupa del controllo dei social di Facebook e Instagram e dei servizi di messaggistica di Whatsapp e Messanger. L’azienda sviluppa inoltre anche i visori della realtà virtuale Oculus Rift.

Meta nasce inizialmente come Facebook poi nel 2021 subisce il cambiamento del nome. Il progetto dalla sua creazione ad oggi ha raggiunto quasi tutti i dispositivi nel mondo difatti è tra i più visitati, registra circa 3 miliardi di utenti attivi ogni mese. Le offerte di lavoro sono sia per l’estero che per il nostro paese.

Scegliere di lavorare da Meta significa inserirsi in un’azienda che è in continua evoluzione e che investe molto nelle risorse umane. I lavori vengono svolti in piccoli gruppi perciò tra i nostri requisiti dovremo sicuramente essere in grado di saper collaborare con i colleghi. Inoltre Meta cerca di tenere un buon rapporto tra i suoi dipendenti mantenendo un benessere che può solo andare a favore del lavoro.

Meta: dettagli sull’azienda e quali sono le mansioni disponibili

Permette di crescere, costruendo una carriera ma anche di formarsi su più tipologie di ruoli. Meta cerca anche di avvantaggiare i suoi dipendenti aiutandoli in vari settori come quello finanziario, salutare e formativo. Chi lavora in Europa beneficia di assistenza medica e assicurativa, oltre ai piani pensionistici. Non solo se un dipendente ha figli l’azienda permette di beneficiare di aiuti finanziari per neogenitori.

Le opportunità lavorative di Meta – tecnozoom.it

I ruoli da dover ricoprire sono numerosi e viene permesso anche ai giovani sia formazione attraverso lo stage, per chi ancora studia e anche ai neolaureati dei posti di lavoro. Non ti devi preoccupare se non riuscirai ad aggiudicarti subito un posto in Meta poiché l’azienda cerca spesso personale. In Italia viene richiesta assunzione a Milano e a Roma, dando possibilità anche di poter lavorare da remoto fornendo anche molte posizioni.

Per l’Estero va ancora meglio perché se già erano tante le opportunità lavorative in Italia all’estero triplicano. Meta ha sedi in tutto il mondo in città come Los Angeles, Parigi, New York, Shangai, Dublino, Dubai, Stoccolma e molte altre.

Dopo aver compilato il tuo curriculum in modo corretto, definendo tutte le tue capacità in modo preciso e coinciso ti basterà digitare su internet “Meta lavora con noi” e ti si aprirà un portale dove potrai visionare tutti i ruoli e le possibilità lavorative offerte dall’azienda.