Lavoro senza laurea: quali professioni non la richiedono? Molte nel digital, ma non solo

Stai cercando un impiego ma non hai conseguito la laurea? Ecco quali sono i lavori che puoi cercare e in cui non serve.

Trovare lavoro risulta essere un’impresa sempre più complicata, soprattutto perché la concorrenza è spietata e sempre in aumento, mentre i posti di lavoro continuano a diminuire sempre più.

In particolar modo la maggior parte dei lavori indica tra i requisiti necessari il possesso di una laurea almeno triennale, ma non è detto che tutte le persone abbiano avuto la possibilità di conseguirla. Questo fattore preclude inevitabilmente molte possibilità, ma ciò non significa assolutamente che chi non ha una laurea non possa trovare lavoro. Vi sono infatti dei mestieri che possono essere svolti anche senza questo titolo di studio, alcuni da remoto, mentre altri in presenza, e che permettono anche di raggiungere degli stipendi ottimali.

Ecco 12 lavori da fare senza laurea: quali sono

• E – commerce manager: si tratta del responsabile delle vendite di un negozio online che organizza la strategia di marketing e le campagne pubblicitarie

• Webmaster: questa figura si occupa di far funzionare al meglio un sito web

• Social media manager: questa figura si occupa di gestire la presenza online di un’azienda, in particolare su tutti i canali social

• Copywriter: per svolgere questo lavoro bisogna avere delle ottime doti comunicative e capacità nella scrittura, e bisogna saper veicolare le formazioni in modo persuasivo

• Agente immobiliare: si tratta di un lavoro anche stagionale, molto ricercato soprattutto nelle località balneari per l’estate

• Perito assicurativo: questo professionista quantifica i danni per i quali venne richiesto un indennizzo

• Segreteria: si tratta di uno dei lavori più richiesti soprattutto negli studi o nelle aziende e in genere la competenza maggiormente richiesta è l’utilizzo di Excel

• Customer service: queste persone si occupano dell’assistenza al cliente e possono rispondere sia ai messaggi sia avere dei contatti telefonici

• Elettricista: per svolgere questo lavoro basta aver conseguito il proprio diploma in una scuola superiore professionale e aver seguito degli appositi corsi

• Idraulico: anche in questo caso bisogna avere una qualifica professionale o un diploma di istruzione tecnica

• Driver: per svolgere questo lavoro è sufficiente invece avere la patente B. Si possono per esempio effettuare consegne di pacchi o si può puntare anche su un mestiere come quello del tassista

• Commesso: sia come lavoro stagionale, sia come lavoro fisso, questa figura professionale può lavorare in tutti i tipi di punti vendita di prodotti o servizi