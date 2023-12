Le cuffie ti cadono di continuo perché hai sempre sbagliato a metterle: fai così, saranno ben salde alle orecchie

Quante volte hai imprecato perché gli auricolari ti cadevano di continuo e non trovavi il modo per tenerli fermi? Risolvi una volta per tutte.

Ci sono volte in cui abbiamo il desiderio di isolarci completamente dal mondo, di vagare con la mente ed esplorare confini che fisicamente sono irraggiungibili. La musica sicuramente è un’arte che concilia queste divagazioni mentali e lo fa ancor di più se ascoltata attraverso delle cuffie che riescano a isolarci da ciò che ci circonda.

Immaginate dunque di essere sul vostro divano, oppure di trovarvi in strada per la vostra quotidiana sessione di jogging o di bici e di aver trovato la perfetta alchimia tra la musica che vi piace e il filo conduttore dei vostri pensieri. In quel momento, sebbene rimaniate fisicamente nello stesso luogo, la vostra mente potrebbe portarvi in qualsiasi luogo.

Adesso immaginate che questa magica connessione venga costantemente spenta dal fatto che ad ogni movimento della testa l’auricolare scivola dall’orecchio e siete costretti a tornare alla triste e grigia realtà. Sicuramente avrete sperimentato il fastidio dovuto a questo inconveniente e in alcun casi avete persino imprecato, in base alle giornate anche rinunciato all’ascolto per via di questo fastidioso problema.

Come risolvere il problema delle cuffie che cadono dal padiglione auricolare

In quei momenti di fastidio e rabbia vi siete sicuramente chiesti per quale ragione succedesse. Sono le cuffie che danno questo problema o siamo noi che sbagliamo ad indossarle? La “colpa” in realtà va data al 50 e 50, perché se è vero che non tutti abbiamo lo stesso padiglione auricolare e bisognerebbe trovare l’auricolare della forma adatta al nostro (adesso gli auricolari vengono venduti con diversi gommini per poter scegliere quello adatto alle nostre esigenze) è anche vero che c’è un modo per evitare che cadano in ogni caso.

A spiegare come si fa a mantenere ben saldi gli auricolari tradizionali – quelli con cavo per intenderci – è il content creator Marco Critelli sul suo account ufficiale Instagram. Tutti noi mettiamo gli auricolari lasciando che la parte collegata al filo sia rivolta verso il basso, ma al fine di renderli saldi, sarebbe bene ruotarli verso l’alto e far sì che sia possibile fare girare il cavo attorno all’orecchio. In questo modo, anche con movimenti bruschi, gli auricolari rimarranno fissi nella loro posizione.

Bastava poco, insomma, per risolvere un fastidioso inconveniente che almeno una volta nella vita sarà capitato a tutti di sperimentare. E voi lo sapevate già? Qualora vi risulti una novità, d’ora in poi non dovrete più raccogliere i vostri auricolari.