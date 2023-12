Lo fai tutti i giorni ma hai sempre sbagliato: ecco come dovresti videogiocare

Gli amanti dei giochi amano videogiocare stando seduti per lunghi periodi, ma diversi studi dimostrano che sia dannoso.

Il comportamento sedentario, come stare seduti per periodi prolungati per videogiocare, è legato ad un aumento del rischio di obesità, diabete, malattie cardiovascolari e cancro. Videogiocare seduti per tanto tempo può causare mal di schiena e problemi alla colonna vertebrale (soprattutto se non si dispone di una buona sedia ergonomica).

Ecco perché gli esperti hanno indicato il modo più corretto per giocare, ovvero stando in piedi. In questo modo si può aumentare l’attenzione, migliorare la circolazione e ridurre i problemi posturali. I giocatori su console possono semplicemente stare in piedi nel loro salotto, mentre i giocatori su PC dovranno utilizzare una scrivania. Di seguito, ecco tutti i consigli più utili e i rischi per chi commette questi gravi errori.

Consigli utili per videogiocare senza pericoli: attenzione a non commettere questo errore

È stato dimostrato che la sedentarietà può portare a un aumento del rischio di malattie cardiache, cancro, diabete e altri potenziali rischi per la salute: inoltre gli esperti hanno indicato molti svantaggi di videogiocare seduti per molte ore, soprattutto con una cattiva postura.

Ci rende pigri, sovrappeso e può provocare affaticamento degli occhi, mal di schiena, tensione al collo e stress alle spalle. Per contrastare questi effetti, oltre a fare delle pause regolari, si può giocare stando in piedi. In questo modo il flusso sanguigno aumenta sia al cervello che ai muscoli, il che aiuta a evitare il deterioramento e fa sentire più coinvolto nel gioco.

Un giocatore appassionato probabilmente sa bene quanto velocemente il tempo può volare quando ci si diverti. Lasciarsi coinvolgere da una storia, cercare di battere un punteggio elevato o lavorare con una squadra in modalità multiplayer può impegnare un’intera serata. Stare in piedi può rendere il giocatore più vigile, soprattutto se si ha l’abitudine di giocare sul divano o a tarda notte. Non si cadrà nella trappola di stare incurvato per ore e si è più consapevoli del passare del tempo.

Il motivo principale per giocare in piedi è quello di condurre uno stile di vita meno sedentario. Anche se molti di noi desiderano modificare la propria routine lavorativa per incorporare più attività, non è sempre così facile quando si tratta del tempo libero. È probabilmente più semplice passare alla posizione eretta se si videogioca su console. Le console moderne utilizzano controller wireless progettati per l’uso portatile.

Se la TV è posizionata particolarmente in basso, stare in piedi potrebbe essere un po’ scomodo. Qualora si giochi con le cuffie, bisogna poi assicurarsi di aver configurato correttamente il wireless o collegare le cuffie al controller.