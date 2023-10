Non hai tempo per la palestra? Ecco le migliori app per allenarsi e per tutte le tasche

Praticare attività di fitness direttamente da casa? Scopri le app da scaricare sullo smartphone per fare movimento.

Per poter mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato, oltre a seguire un piano alimentare ad hoc, è fondamentale dedicarsi all’attività fisica in maniera costante. Un buon allenamento cardio come attività di stretching, yoga o anche pilates, possono aiutare a mantenersi in forma e a dare i giusti benefici al corpo sia fisicamente che psicologicamente.

Non sempre, però, è possibile allenarsi con costanza a causa degli impegni lavorativi e familiari. Incastrare l’attività fisica sembra essere molto difficile, andare in palestra richiede tempo e anche una spesa economica. Grazie al web e a internet, sono state ideate delle applicazioni che ti permettono di praticare attività di fitness anche da casa, hanno un costo molto più contenuto e puoi scegliere gli orari che preferisci per poterti allenare, come la mattina presto, il tardo pomeriggio o, perché no, anche la sera tardi prima di andare a dormire.

Le app da scaricare per potersi allenare anche da casa

Se non hai la possibilità di iscriverti in palestra o semplicemente preferisci allenarti da casa per una serie di motivi, ecco che queste applicazioni potrebbero tornarti molto utili.

Le app di fitness hanno iniziato a spopolare e a crescere sempre di più nel periodo della pandemia da Covid, questo perché a causa della chiusura delle palestre son state tante le persone che si son ritrovate a praticare attività fisica direttamente nel loro salotto.

Inutile sottolineare quanto siano stati importanti queste applicazioni per permettere alle persone di continuare a seguire uno stile di vita sano e movimentato. Nonostante poi sia tornato tutto alla normalità, tante persone hanno continuato a seguire quest’abitudine in quanto molto più pratica e alla mano, anche molto più conveniente.

Tra le app più scaricate ad oggi ti consigliamo Sworkit: al suo interno potrai trovare tantissimi allenamenti disponibili 24 ore su 24 dalla durata breve, quindi di circa 5 minuti, fino ad una durata di 60 minuti. Il trainer ti spiega gli esercizi da effettuare in base al tipo di allenamento che hai deciso di seguire, se cardio, stretching o aerobica. Ha un costo mensile 9,99 euro, altrimenti puoi abbonarti annualmente ad un costo di 59,99 euro.

Anche Nike ha ideato la sua app di allenamento, la trovi nello store del tuo smartphone con il nome di Nike Training Club. Anche qui puoi trovare tantissimi allenamenti sia a corpo libero che con pesi, di varia durata e di livelli differenti.

Se hai intenzione di allenarti tutti i giorni un po’ alla volta, ecco che Daily Workout può fare al caso tuo. Esercizi da effettuare ogni giorno, possono durare 5 minuto così come 30, in base alla tipologia di allenamento che selezioni. Rimanendo in tema attività fisica quotidiana, anche l’app 30 Day Fitness è molto utile: una vera e propria sfida, allenarsi ogni giorno per rimettersi in forma nel giro di un mese.