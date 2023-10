Non posso credere che sottotitoli i tuoi video a mano, questo sito lo fa per te. Ti bastano pochi click ed è pure gratis

Vuoi aggiungere i sottotitoli ai tuoi video? Non farlo a mano, esiste un sito che lo fa al posto tuo! E ci sono anche funzionalità extra.

La creazione dei video negli ultimi anni ha raggiunto vette inimmaginabili fino a qualche tempo fa. E non stiamo parlando solo di contenuti professionali e creati da esperti del settore, ma anche di amatoriali pensati dai singoli utenti che vogliono caricare nuovi post sulle proprie pagine dei social network.

Uno degli strumenti aggiuntivi che più vengono apprezzati ed utilizzati, soprattutto quando si parla di Reels o TikTok, è rappresentato dai sottotitoli. Così da permettere a tutti di serie il discorso anche senza volume. Volete aggiungerli anche voi e siete soliti farlo a mano, frame dopo frame? Allora dovete provare subito questo tool che fa al caso vostro, vi accorgerete presto di aver buttato un sacco di tempo.

Come aggiungere i sottotitoli ai video, c’è un tool che lo fa al posto tuo

Se volete aggiungere sottotitoli ai vostri video in modo automatico e non a mano scena dopo scena, dovete assolutamente provare questo comodo tool gratuito che si trova in rete. In pochi secondi avrete il vostro contenuto fatto e finito, pronto da essere pubblicato sui social network o condiviso con i vostri amici e parenti. E ci sono anche alcune funzionalità extra che potrebbero tornarvi parecchio utili.

Lo strumento in questione si chiama submagic.io, un sito web online che si appoggia sull’intelligenza artificiale e vi dà la possibilità di generare in automatico sottotitoli che potrebbero tornarvi utili per dar vita a contenuti da condividere in rete pazzeschi. Una volta aver cercato il sito su Google, vi basterà caricare il video all’interno della sezione dedicata e come per magia verranno creati tutti i sottotitoli del caso.

Vi verrà poi data la possibilità di cambiare il font, il colore e la posizione delle parole registrate. Così da garantire una personalizzazione totale del video prima di essere caricato in rete. E se non bastasse, grazie all’IA potete chiedere al sito di generare una didascalia – con tanto di hashtag – che sia funzionale al vostro video e che vi permetta di sfruttare al meglio l’algoritmo per far sì che il tutto vada virale e collezioni commenti e visualizzazioni in maniera più semplice. Provatelo subito, lo trovate online ed è completamente gratuito e accessibile in qualsiasi momento.