Non sai cosa cucinare? Elenca i tuoi ingredienti a ChatGPT e creerà per te delle fantastiche ricette

Se non sai cosa cucinare adesso ChatGPT è pronto anche a farti da chef con tante gustose ricette. Dovrai solamente elencare gli ingredienti.

ChatGPT è destinato a semplificare la nostra vita non solo per quanto riguarda compiti scolastici o questioni professionali. La chatbot di Open AI infatti è pronta anche a trasformarsi in chef consigliandoti numerose ricette gustose quando non sai cosa cucinare. Elencagli gli ingredienti ed il gioco è fatto: cosa bisogna sapere.

Inutile negarlo, il 2023 è stato l’anno di ChatGPT. La chatbot di Open AI ha stupito tutti per la sua potenza già nella versione Beta, convincendo tutti i colossi della tecnologia a rivolgere i propri sforzi nel mondo dell’intelligenza artificiale. Su consiglio di Bill Gates, Windows non si è fatto sfuggire l’opportunità di investire nell’azienda, versando 9 miliardi nelle casse di Open AI. Allo stesso tempo le rivali del settore hanno provato a lanciare la loro IA, ottenendo risultati alterni.

Abbiamo visto come Windows, oltre all’investimento, ha deciso di implementare nel proprio sistema operativo Bing, a cui sembrerebbe interessata Apple pronta ad acquisirla per implementarla nei suoi dispositivi iOS. Deludente ad oggi invece Bard, la chatbot di Google che non riesce ad uscire dall’ombra di ChatGPT. Adesso però proprio quest’ultima potrebbe tornarvi utile proprio in cucina. Quando non sapete cosa cucinare dovrete solamente elencare gli ingredienti ed il gioco è fatto.

ChatGPT pronta a consigliarti tantissime ricette: dovrai solamente elencargli gli ingredienti

Quante volte vi sarà capitato di tornare a casa dopo una giornata di lavoro e dimenticare di fare la spesa. A risentirne ovviamente non solo è il vostro frigo, scarno di ingredienti per cucinare, ma anche il vostro stomaco. Se la fame si fa pressante, avete pochi ingredienti e non sapete cosa cucinare, adesso può tornarvi molto utile ChatGPT. Infatti in un solo istante potrete aprire la chatbot ed elencargli tutti gli ingredienti che avete nel vostro frigo o nella dispensa.

A questo punto ChatGPT si trasformerà in un vero e proprio chef, consigliandovi la ricetta più gustosa che potrete fare con quegli ingredienti. Ad esempio se avete solamente una pera, un po’ di insalata e delle olive, l’IA vi consiglierà di preparare una gustosa insalata indicandovi anche passo dopo passo che cosa fare. Ovviamente poi vi fornirà anche delle alternative come un’insalata di pollo con pere e olive, un piatto di pera e formaggio o un’insalata mista.

Seppur questi possono sembrare dei semplici consigli potrebbero risolvere dei veri e propri dilemmi in cucina. Anche in questo modo l’intelligenza artificiale si sta insediando nella nostra vita e soprattutto l’utente potrebbe trovare anche una nuova chiave nel suo utilizzo. Infatti studenti e lavoratori delle volte dimenticano che ChatGPT potrebbe tornare utile anche in quelle che sono le nostre attività quotidiane.