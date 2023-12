Questa ‘skill’ nel settore tech ti renderà uno dei migliori candidati alle offerte di lavoro

Conosci questa skill da usare per trovare lavoro nel settore tech? Puoi aumentare le tue possibilità con le conoscenze specifiche.

Trovare lavoro nel mondo della tecnologia e quindi entrare di diritto nel settore tech può essere più o meno facile.

Ma oltre a quelle che sono le cosiddette skill fondamentali, ovvero quelle che riguardano l’utilizzo del computer e dei principali software ci sono altre competenze che puoi sviluppare per diventare molto più appetibile agli occhi dei recruiter e dei tuoi possibili futuri datori di lavoro.

In particolare, anche se magari il tuo futuro non è strettamente nel marketing, ci sono alcune conoscenze specifiche che possono metterti nelle condizioni di risaltare tra gli altri candidati per una posizione. Sapere come funziona il marketing infatti può farti diventare un membro più interessante di qualunque team anche se poi il tuo lavoro non sarà strettamente legato alla crescita della presenza online della società per cui lavori.

Questa skill di marketing può aprirti tante porte nel settore tech

In generale il marketing è tutta quella serie di attività che vengono programmate e poi eseguite da team specializzati interni o esterni alle società e che hanno lo scopo ultimo di convincere utenti casuali a trasformarsi in clienti dei prodotti o dei servizi che vengono offerti. Occuparsi del marketing significa occuparsi di molte cose contemporaneamente.

E ovviamente significa anche essere in grado di leggere i risultati che si ottengono da ciascuna singola azione o dalla propria strategia nel suo complesso. Per questo motivo puoi risultare un candidato lavorativo più interessante rispetto ad altri se sul tuo curriculum puoi aggiungere che hai conoscenze di alcune delle tecniche di marketing più utilizzate. Tra queste c’è il cosiddetto engagement marketing. Una definizione ottimale di che cosa sia lo engagement marketing la dà il sito ufficiale di Adobe nella sezione business: “l’utilizzo di interazioni con il cliente pensate per lui e coinvolgenti“.

In queste poche parole c’è tutto quello che devi sapere dello engagement marketing. Si tratta di essere capaci, come brand, di creare contenuti che vanno a stuzzicare l’utente nel modo giusto perché sono contenuti pensati espressamente per lui o per lei. Conoscere come funziona il marketing e in particolare che cosa si intenda per engagement marketing ti dà quindi una marcia in più.

Ma può anche aiutarti mentre stai cercando lavoro. Perché puoi fare engagement marketing anche con il tuo possibile futuro datore di lavoro, cercando di proporti nel modo migliore in base a quello che è ciò che sai del brand o della società. Ricavare informazioni online sulle società con cui vuoi lavorare e poi creare un curriculum che sia adatto a quello che ciascuna cerca è un modo per mettere in pratica le tecniche base di engagement marketing e trovare più facilmente lavoro nel settore tech.