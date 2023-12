Non stai usando nel modo giusto il tuo iPhone: il vero segreto per foto perfette, vedrai che differenza!

Il tuo iPhone è in grado di fare foto belle come una macchinetta professionale ma sei sicuro di sapere cosa fare prima di premere il pulsante?

Il tuo smartphone della Mela è un compagno affidabile ed è per questo che hai deciso di continuare e acquistare anche il nuovo modello. Uno dei motivi è che cerchi il modo per avere foto che sembrano scattate da un professionista.

Ma, nonostante tutto il tuo impegno, quando vai ad acquisire le foto continui ad avere l’impressione di stare scattando con il vecchio cellulare della nonna. Le funzioni avanzate del nuovo iPhone permettono di avere foto al limite del professionale grazie alla dotazione hardware ma anche ai nuovi software che Apple ha progettato perché i suoi device portatili possano dare ai content creator e agli artisti di oggi qualcosa di facile da usare e di leggero che non sacrifica la qualità.

È chiaro che per avere foto belle come quelle che vedi sui social dovrai fare comunque un po’ di esercizio, imparare i principi della fotografia, ma anche fare un po’ di esercizio per riconoscere i passaggi da fare per scattare come un pro. Sui primi dovrai fare da solo ma sui secondi possiamo aiutarti.

I passaggi per foto con l’iPhone incredibili

Il nuovo iPhone 15 è dotato di fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel capace di una apertura di diaframma equivalente a 1.6, stabilizzazione ottica e capacità di scattare ad alta risoluzione. In più è presente uno zoom ottico 2x e altre due lenti, una per simulare un teleobiettivo e l’altra grandangolare da 13 mm. La presenza delle indicazioni dell’apertura del diaframma ci dicono già che questo smartphone è in grado di creare lo stesso effetto di messa a fuoco delle macchinette fotografiche, dandoti nei fatti quel bello sfondo sfocato che cerchi e che distingue una foto fatta con lo smartphone da una foto fatta col cellulare.

Per sfruttare al meglio le caratteristiche del tuo nuovo smartphone dovrai iniziare a pensare come un fotografo e quindi, se per esempio vuoi che il tuo soggetto e lo sfondo che hai scelto siano più vicini, anziché scattare con le impostazioni di default attiva il teleobiettivo che ti aiuta a comprimere la distanza e l’immagine. La vicinanza dello sfondo può essere poi gestita con la messa a fuoco. Per il risultato migliore in questo caso quello che devi fare è disattivare la funzione Raw Max e mettere a fuoco la zona che vuoi che rimanga nitida. Se hai un soggetto in primo piano questo automaticamente risalterà rispetto allo sfondo. E non dimenticare che non sempre per avere una bella foto devi seguire le indicazioni automatiche che ti dà lo schermo.

Molte volte i risultati migliori si ottengono con una leggera sottoesposizione quindi, una volta che avrai scelto il soggetto, tieni premuto con il dito per mantenere il fuoco e poi poi fai scorrere il dito verso il basso per chiudere leggermente l’esposizione. Come accennavamo si tratta di qualcosa che dovrai imparare a fare ma ti accorgerai ben presto dei risultati meravigliosi e delle foto che puoi fare con il tuo iPhone.