Questo SSD esterno sarà una svolta per te: velocissimo e super performante

State cercando un SSD esterno da acquistare? Allora questo è ciò che fa per voi! Velocissimo e super performante, sarà una svolta.

Quante volte vi è capitato di avere la memoria del vostro computer piena e di non riuscire a salvare nemmeno il file più insignificante e leggero? Si tratta di un problema comune, soprattutto se non si fa pulizia costante di ciò che viene archiviato o se lo storage disponibile di base non è sufficiente per poter coprire le vostre esigenze.

In questi casi, entrano in gioco gli hard disk esterni. E in particolare gli SSD, in grado di garantire una trasmissione di dati più veloce e quindi di risparmiare più tempo. Oggi ve ne consigliamo uno in particolare, è tra i più performanti in assoluto. Velocissimo e perfetto per le esigenze di lavoro e di svago, ha il miglior rapporto qualità-prezzo che potete trovare.

SSD esterno velocissimo e performante: di che modello si tratta

È probabilmente l’SSD esterno ad oggi più veloce in assoluto, il meglio che potete trovare sul mercato e che vi garantirà una trasmissione dei dati mai così performante ed efficiente. Se non avete più spazio disponibile o più semplicemente volete impiegare meno tempo per spostare file da un archivio all’altro, allora questo modello è esattamente ciò che fa al caso vostro.

Stiamo parlando del Kioxia Exceria Plus, un fantastico hard disk disponibile nei tre tagli da 500 Giga, da 1 Tera e da 2 Tera. Con la possibilità di leggere fino a 1000 Mb/s. Molto bello da vedere a livello di design, è stato curato con un rivestimento in alluminio elegante e il logo dell’azienda in rilievo nella parte superiore.

Stiamo parlando di un device compatibile sia con i PC Windows che con i Mac, ma anche con le console da gaming come le PS4 e le PS5. Se siete interessati, lo trovate su Amazon già oggi alla cifra di 100 euro per la versione da 500 Giga, mentre quello da 2 Tera vi viene a costare 250 euro circa. All’interno della confezione trovate tutti i cavi per la connessione, e dunque USB-C, B e A.

Vi consigliamo di tenere infine conto delle varie promo e offerte di Natale, che potrebbero darvi modo proprio in questi giorni di usufruire degli sconti lanciati da aziende di elettronica e catene di e-commerce per portarvi a casa l’SSD esterno più veloce al mondo a cifre irrisorie.