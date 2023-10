Stai per prenotare un viaggio online? Ecco cosa devi sapere per evitare una truffa

Se state per prenotare un viaggio online, ecco cosa dovreste fare per evitare potenziali truffe e partire tranquilli.

Quando si tratta di prenotare un viaggio, ci sono alcune cose che è bene sapere in anticipo. In particolare se si decide di procedere online, munendosi dei tanti strumenti messi a disposizione tra app e siti web per trovare tutto in pochi secondi. Che sia un volo, un alloggio o un pacchetto all-inclusive, infatti, seguendo alcuni trucchetti degli esperti potreste risparmiare tantissimo.

Ma non solo perché, come spesso accade su internet, anche in questo settore le truffe sono dietro l’angolo. Se state per prenotare un viaggio online e pensate di aver trovato un’offerta imperdibile, vi consigliamo prima di fare attenzione a questi aspetti. Solo così sarete sicuri di non sbagliare nulla e potrete versare i soldi richiesti, facendo partire il countdown per la partenza verso la vostra meta dei sogni.

Prenotare un viaggio online: ecco come evitare una truffa

Prenotare un viaggio online da un lato è appagante sia per la facilità che per il risparmio, dall’altro è un aspetto al quale bisogna prestare molta attenzione. In particolare per le truffe, che sono all’ordine del giorno e potrebbero provocare spiacevoli sorprese nei turisti ignari che vogliono solo godersi qualche giorno di relax o di avventura lontani da casa.

Per prima cosa, quando un prezzo è molto più basso rispetto alla media e le foto sono spettacolari, contattate il proprietario della struttura e capite se è affidabile. Magari chiedendo qualche foto in più degli interni e degli esterni. Fate poi una ricerca in rete, per vedere se l’alloggio è presente nei principali circuiti di prenotazione come Booking e Tripadvisor.

Potete anche pensare di andare su Google Maps, digitare l’indirizzo e guardare con Street View se il luogo descritto esiste realmente o meno. Arrivati al momento del pagamento, assicuratevi che ci siano tutti i metodi tracciabili del caso e non solo il bonifico. Conservate le corrispondenze e chiedete un contratto firmato, per avere la sicurezza dei documenti in caso di contestazione.

Altri trucchetti utili prevedono di chiamare il titolare e vedere se vi risponde. In caso negativo, il sospetto dovrebbe farvi desistere dal prenotare. E poi non rivelate mai i dati personali, a meno che non siano strettamente necessari per poter concludere l’operazione e bloccare l’alloggio scelto. Seguendo questi veloci passaggi, sarete quasi certi che non andrete incontro ad una truffa.