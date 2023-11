Torna con il 3 capitolo l’iconica e amatissima serie cinematografica: l’annuncio che entusiasma i fan

Dopo oltre sei anni, Lionsgate International ha annunciato di essere al lavoro per riportare al cinema i personaggi di un film molto amato.

Ci sono film che rimangono particolarmente impressi nell’immaginario comune degli appassionati, ma che nonostante un buon successo al botteghino non ricevono sequel oppure costringono i fan a lunghe attese. Uno dei casi più famosi è probabilmente quello di “Avatar”, che dopo essere diventato il film più visto della storia nel 2009 è tornato con il secondo capitolo solo 13 anni dopo, nel 2022. E non è certo l’unico.

Uno dei sequel più attesi è quello di “Now You See Me“, uno dei più grandi successi degli anni 2010. La storia di una squadra di maghi che organizza rapine in banca durante le esibizioni, condividendo il bottino con il pubblico, ha già affascinato il pubblico con due entusiasmanti film. Per lungo tempo il terzo capitolo è sembrato un lontano miraggio, ma ora i maghi di “Now You See Me” sembrano essere davvero pronti a tornare.

I ladri illusionisti stanno per tornare con una nuova avventura

Come riportato da Screen Daily, Lionsgate International ha confermato che la produzione di “Now You See Me 3” sta andando avanti. Il primo film della saga era stato rilasciato nel 2013, ricevendo recensioni miste, principalmente a causa delle critiche al suo finale. Al contrario, al botteghino la pellicola ha ottenuto un notevole successo, incassando 351,7 milioni di dollari in tutto il mondo, superando ampiamente il budget di produzione di 75 milioni di dollari.

Un primo sequel è stato rilasciato nel 2016, con gli stessi risultati: giudizi misti da parte della critica e un discreto risultato al botteghino. In molto hanno dato fin da subito per scontata la produzione di un terzo capitolo, di cui però per anni non si è più avuta notizia, fino ad oggi. I fan possono però finalmente gioire: i maghi di “Now You See Me” stanno tornando e molti degli attori protagonisti saranno presenti.

Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e Morgan Freeman sono tutti confermati per riprendere i loro ruoli dai due film precedenti. Non si hanno invece notizie sul possibile ritorno di Dave Franco, Daniel Radcliffe, Isla Fisher, Lizzy Caplan o Mark Ruffalo, anche se il progetto e nelle sue fasi iniziali e la loro partecipazione non è affatto esclusa.

In “Now You See Me 2”, i Quattro Cavalieri erano stati reclutati da Walter Mabry, interpretato da Daniel Radcliffe, per rubare un potente chip. È abbastanza probabile che anche questo terzo capitolo affronterà un nuovo caso affidato alla squadra dall’Occhio, la potente organizzazione di maghi che rimane sullo sfondo delle vicende. Molti fan sarebbero curiosi di sapere qualcosa in più su questa misteriosa entità e sperano che il terzo capitolo aiuti a fare luce sulle sue origini.