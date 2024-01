Videogiochi sconvolgenti: adesso Topolino vuole ucciderti

Ci sono molti videogiochi sconvolgenti usciti nel corso del tempo ma sembra che nel 2024 uno sia pronto per sconvolgere il mondo: ecco quale.

Sono davvero tante le icone della cultura pop che una volta diventate di pubblico dominio vengono utilizzate per gli scopi più assurdi. Ora sembra che una nota mascotte, amata da grandi e piccini, sia stata utilizzata per dar vita a un videogioco sconvolgente.

Di quale personaggio si parla? Del famoso Topolino, o meglio, di una delle prime versioni del personaggio noto originalmente come Mickey Mouse. Ma perché Topolino è diventato un videogioco sconvolgente? Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito a questa novità.

Videogiochi sconvolgenti, ecco la novità che coinvolge Topolino

Topolino è un personaggio amato per le sue trasposizioni su carta e su piccolo schermo. Tuttavia, ora un gruppo di sviluppatori ha deciso di approfittare di una sua versione diventata di pubblico dominio per creare un videogioco horror.

Di quale opera si parla? Di un videogioco intitolato “Infestation 88“. Gli sviluppatori del team Nightmare Forge Games hanno rilasciato il trailer di questo videogioco disponibile su Steam, il principale portale dove acquistare titoli per PC. Nel trailer è possibile notare come tale gioco horror presenti un “protagonista” negativo spaventoso ma famoso: Steamboat Willie, una delle prime versioni di Topolino.

Si tratta del noto Mickey Mouse presente sul battello del cortometraggio che segna l’esordio del personaggio, datato 1928. La sua figura è stata resa spaventosa dagli sviluppatori in quanto tale personaggio avrà il compito di inseguire il giocatore e ucciderlo in modo brutale.

Perché? Stando alle informazioni rilasciate, la trama di “Infestation 88” prevede una sorta di invasione di roditori mutata in “qualcosa di più sinistro e terribile“. Insomma, un’idea decisamente fantasiosa ma che potrebbe trasformarsi in un progetto interessante che supera il semplice concetto di parodia.

Inoltre, gli sviluppatori hanno pensato di introdurre la possibilità di giocare fino a 4 videogiocatori, quindi sarà possibile divertirsi con “Infestation 88” anche in compagnia degli amici. Ovviamente, come detto anche prima, la versione di Topolino implementata in questo videogioco sconvolgente è quella di circa 100 anni fa, l’unica diventata di pubblico dominio.

La versione più moderna di Topolino, quella che tutti associano immediatamente al personaggio, è ancora protetta dal Copyright Disney e non può essere utilizzata da alcuna persona senza previa autorizzazione, pena problematiche legali.

Recentemente, una cosa simile era accaduta anche con un altro personaggio icona per grandi e piccini: Winnie the Pooh. Infatti, nel 2023 è stato realizzato un film horror basato sul personaggio intitolato “Winnie The Pooh: Sangue e Miele“.