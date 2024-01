Ottime notizie per chi usa tanti Giga per navigare con lo smartphone: c’è una sorpresa

C’è una fantastica sorpresa per chi è solito usare tanti Giga per navigare con lo smartphone. Ecco di cosa si tratta.

Sempre più Giga per navigare con lo smartphone disponibili. È probabilmente una delle richieste maggiori che vengono fatte dai consumatori, soprattutto da coloro che sono soliti passare tanto tempo lontani da casa e hanno bisogno della rete mobile per poter lavorare o anche solo per navigare sui social e rispondere ai messaggi.

Discorso che diventa ancor più preponderante quando si tratta di viaggiare all’estero. All’interno dell’Unione Europea c’è il cosiddetto roaming, ossia un servizio che dà modo di sfruttare la propria offerta telefonica anche al di fuori dei confini italiani senza alcun costo aggiuntivo. Ma con una limitazione importante dei Giga di internet disponibili, che solitamente variano da 1 o 2 fino ad un massimo di 7/8 Giga totali. Presto però le cose potrebbero cambiare, perché c’è una sorpresa che farà felici tutti.

Giga per navigare con lo smartphone: c’è un’ottima notizia in arrivo

Se avete bisogno di ancor più Giga di internet per poter navigare con lo smartphone, allora c’è un’ottima notizia per voi. Arrivata nelle scorse ore, questa novità ha già attirato l’interesse di migliaia di consumatori residenti in Italia ed è destinata a far parlare parecchio nei prossimi giorni.

A partire dal 1° gennaio 2024, infatti, è entrata in vigore una nuova condizione per ciò che riguarda il traffico dati in roaming. Come già preannunciato nelle settimane scorse, si avrà ora la possibilità di godere di un importante incremento dei Giga mensili e di un abbattimento dei costi per il consumo extrasoglia. Con l’adeguamento da parte dei provider che dovrà essere effettuato a stretto giro.

Se fino allo scorso anno per il calcolo dei Giga disponibili in territorio UE si faceva il calcolo dell’importo della spesa mensile, diviso 1.80 e poi moltiplicato per 2, da quest’anno il dato iniziale va diviso per 1.55. Così che si possa avere un incremento del traffico dati disponibile. Con l’unica condizione che questo non deve eccedere rispetto alla propria offerta.

Siamo di fronte dunque ad un cambiamento molto importante e che gioverà a coloro che sono soliti viaggiare nei terrori dell’Unione Europea e necessitano di più traffico dati disponibili. Grazie alle nuove normative, si avrà modo di usufruire di una soglia maggiore e di benefici per tutti.