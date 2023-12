Apple, indiscrezione clamorosa: schermo Iphone completamente diverso

Se le voci si rivelassero vere, potremmo assistere alla nascita di una nuova generazione di iPhone e MacBook.

Apple si trova in una situazione molto delicata per quanto riguarda lo sviluppo dei suoi dispositivi iPhone. L’ultima serie di modelli rilasciati, gli iPhone 15 standard, Plus, Pro e Max, non hanno riscosso il successo sperato in termini di critica, anche se le vendite sono andate comunque discretamente. I nuovi modelli sono stati accusati di non apportare cambiamenti significativi rispetto ai loro predecessori e sono stati accusati da più parti di essere “il peggior flop” nella storia dell’azienda.

Questa accoglienza piuttosto tiepida ha spinto i vertici dell’azienda a ripensare i piani per il futuro: è evidente che per i prossimi modelli sarà necessario trovare qualcosa di veramente nuovo da dare in pasto agli utenti, o si rischia di andare incontro al primo vero passo falso in una storia di interminabili successi.

Così, l’azienda sembrerebbe guardarsi intorno alla ricerca di ispirazione: secondo alcune indiscrezioni, Apple starebbe considerando di cavalcare una recente tendenza, molto apprezzata nel mondo degli smartphone.

Apple potrebbe andare incontro alla sua più grande rivoluzione da anni

La notizia che sta facendo il giro del mondo tecnologico riguarda un cambiamento radicale nel design dello schermo dell’iPhone. Secondo un recente rapporto di The Elec, Apple starebbe collaborando con Samsung Display per sviluppare una tecnologia di display totalmente nuova per i suoi dispositivi. Questa collaborazione potrebbe portare alla nascita di un iPhone con uno schermo pieghevole, un concetto che fino a ora era impensabile per molti utenti affezionati al marchio.

Samsung Display è infatti uno dei principali fornitori di schermi di Apple e recentemente è andato incontro a una riorganizzazione interna che ha l’obiettivo di concentrare risorse e competenze sulla realizzazione di schermi pieghevoli.

L’idea di un iPhone pieghevole, ufficiosamente denominato “iPhone Fold”, rappresenta un salto significativo nel design e nella funzionalità. Gli smartphone pieghevoli hanno fatto il loro ingresso sul mercato già da qualche anno, riscuotendo un discreto successo, ma nessuno avrebbe scommesso sul fatto che anche Apple si sarebbe un giorno avventurata in questo ambito.

La portata di questa innovazione potrebbe addirittura andare oltre il semplice iPhone. Alcune indiscrezioni parlato della possibilità che Apple stia esplorando l’uso di questa tecnologia anche per i suoi MacBook Pro. L’idea è di creare un MacBook completamente pieghevole, che funzioni più come un dispositivo tutto schermo, simile a un iPad, ma con una tastiera touchscreen. Questo nuovo approccio elimina la necessità di una tastiera fisica e di un trackpad, spostando tutto il focus sull’interazione con lo schermo.