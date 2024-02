Bollette gas e luce ancora in aumento? Attenzione a cosa potrebbe cambiare a breve

Le bollette del gas e della luce potrebbero nuovamente aumentare, ma ciò dipenderebbe da alcune variabili, ma quali sono? Le ipotesi

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, gli aumenti in bolletta di gas e luce hanno messo a dura prova gli italiani durante gli scorsi mesi; anche se non ancora ai prezzi pre pandemici, sembrava ci fosse stata comunque una diminuzione del prezzo delle utenze, ma le cose potrebbero cambiare: ecco cosa c’è da sapere rispetto all’argomento in questione.

Com’è noto, l’aumentare delle bollette di alcune utenze ha messo a dura prova il portafoglio degli italiani, alcuni infatti hanno davvero faticato per riuscire a pagare fino all’ultimo centesimo. Sebbene durante i mesi scorsi questa tendenza sembrava in lento calo, le bollette del gas e della luce potrebbero salire nuovamente.

Fare una previsione dei costi dell’energia, date le svariate variabili, non è di certo facile, ma si può comunque provare a considerare i fattori che metterebbero a dura prova nuovamente le tasche dei cittadini. Tra le variabili vi è la modalità con cui l’energia viene generata, il combustibile usato, la domanda relativa all’utenza ed anche le condizioni relative al meteo.

Se si prova ad avere un quadro di insieme e si tengono presenti i vari scenari, vi è comunque la possibilità di comprendere quali possono essere i fattori che potrebbero far nuovamente salire l’importo da pagare relativo alle utenze.

Bollette luce e gas perché potrebbero aumentare di nuovo? Ecco quali sono i fattori da considerare

Le bollette di luce e gas potrebbero dunque vedere una nuova risalita, ma come mai? Secondo quanto riportato dal sito money.it, il costo delle utenze potrebbe dipendere ciò che accadrà sul suolo europeo.

Il mercato dell’energia, sia nel Bel Paese che nel resto dell’Unione Europea, ha visto svariati mutamenti durante gli scorsi 2 anni. Fino a qualche anno fa, infatti, la Russia provvedeva per il quaranta per cento del gas che serviva all’EU, ma dopo l’inizio della guerra tali flussi sono stati diminuiti ed il costo è aumentato.

Ad oggi, dunque, la situazione è cambiata, infatti, il gas arriva dagli USA ed anche dal Qatar. Questa soluzione, però, non rappresenterebbe una sicurezza relativa ai costi, per cui vi è la possibilità che se tale equilibrio non resti tale le cose potrebbero nuovamente cambiare.

Vi potrebbe essere la possibilità di un’interruzione relativa all’offerta oppure un improvviso aumento della domanda che potrebbero dunque causare un forte aumento del prezzo.