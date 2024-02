I migliori conti correnti sul mercato: tante scelte diverse per abbattere i costi sempre più alti

I costi di gestione di un conto corrente sono ormai alle stelle. Una specifica indagine intercetta i migliori sul mercato.

Gli ultimi anni per i cittadini italiani e non solo hanno significato un cambio radicale delle abitudini per quel che riguarda ogni ambito del quotidiano. L’elemento più particolare e complesso in questo senso è stato indubbiamente l’aumento dei prezzi di ogni genere di articolo, anche di quelli considerati di prima necessità, e dei costi per quel che riguarda la maggior parte dei sevizi. Aumentano di prezzo il carburante, le utenze, come anticipato i prezzi dei generi alimentari e aumentano a dismisura anno dopo anno i costi di gestione dei più diffusi conti correnti bancari.

Oggi la situazione è di quelle davvero difficili da gestire. Da una parte l’esigenza di mantenere un conto corrente, dall’altra i costi che mediamente per la maggior parte degli istituti bancari superano i 100 euro l’anno. Al di la di quella che di fatto è la stessa esigenza, anche in merito alla disponibilità di specifici servizi come l’Home Banking, la soluzione può essere intercettata tra varie alternative. I conti correnti online, per esempio, spesso addirittura a costo zero o anche il conto corrente postale.

Conto corrente, costi alle stelle: l’indagine di Altroconsumo

Una indagine accurata portata avanti dall’associazione dei consumatori Altroconsumo evidenzia quelli che sono al momento i prodotti finanziari più convenienti, tra quelli disponibili sul mercato. Gli elementi da considerare quando si sceglie un conto corrente, secondo la stessa indagine sono numerosi, tra questi ovviamene il canone annuale, il costo della carta di debito, il rendimento delle somme depositate, eventualmente e la qualità dei servizi online offerti.

Tra i prodotti, attualmente disponibili, alcuni, sempre secondo la stessa indagine Altroconsumo è possibile trovare, per esempio Conto Corrente BBVA a canone 0 per sempre e la possibilità di utilizzare il cachback fino a un massimo di 280 euro. Conto corrente arancio di ING, sempre a costo 0 con accredito di stipendio o con entrate di almeno 1000 euro al mese, Conto corrente N26, anche qui zero spese annuali, carta di debito gratuita e prelievi gratuiti in tutta Europa. Infine, Conto corrente Credit Agricole Online, zero spese, prelievi in tutta Italia gratuiti e carta di debito sempre a zero spese.

La soluzione, insomma, è da ricercare all’interno dello stesso mercato bancario, soprattutto per quel che riguarda le proposte di conto corrente online, rinunciando, di fatto alla classica filale, fisica, ma avendo a disposizione una serie di servizi e di vantaggi assolutamente indiscutibili.