Motorola batte tutti con 2 novità straordinarie: cambia tutto per utenti e smartphone, i dettagli imperdibili

Arrivano 2 novità importanti e che faranno esultare gli utenti in casa Motorola: tutti gli aspetti da scoprire

Non si fermano davvero mai le novità nel mondo della tecnologia, ambito che è sempre al centro di sviluppi, aggiornamenti e cambiamenti che interessano da vicino gli utenti, e che in questo caso si legano all’azienda Motorola. Il noto brand infatti è protagonista della scena con ben due novità rilevanti tutte da scoprire.

Non si tratta di nuovi smartphone annunciati ma di aspetti importanti che emergono a cominciare da una nuova partnership annunciata ufficialmente al Mobile World Congress 2024 di Barcellona.

La prima delle due novità è stata infatti annunciata in tale rilevante occasione, e ha a che fare con l‘accordo realizzato con Corning Incorporated. Si tratta di uno dei più grandi innovatori nell’ambito della scienza dei materiali da un punto di vista globale, azienda che produce il Gorilla Glass, ovvero il vetro protettivo che si può trovare su un gran numero di dispositivi, soprattutto appartenenti alla fascia media e medio alta a salire.

Sono già diversi i telefoni della Casa Alata che beneficiano della protezione del Gorilla Glass, tuttavia tramite tale partnership, si prevede che ogni smartphone dell’azienda potrà contare su tale specifica. Un aspetto che rimarca l’impegno di Motorola nel proporre all’utenza prodotti dall’elevata qualità con materiale e tecnologie all’avanguardia.

Come spiega Ruben Castano, Direttore della Divisione Customer Experience – Motorola, i consumatori oggi continuano a richiedere l’affidabilità e la durata senza la compromissione del design moderno ed elegante. Tramite l’impiego di Corning Gorilla Glass in ogni franchise Motorola, sottolinea, si punta a guidare il settore garantendo l’accesso a ciascun consumatore a durata e tranquillità derivanti da tale tecnologia all’avanguardia.

Imperdibili novità Motorola, non solo Gorilla Glass di Corning: annunciato Smart Connect

Importante dunque la novità annunciata da Motorola che, secondo quanto riportato nel comunicato stampa ufficiale, prevede che tutto il portfolio smartphone 2024, sin dalla seconda metà dell’anno, vedrà la dotazione del vetro Gorilla Glass di Corning. Tenendo presente che Gorilla Glass è disponibile in diverse varianti che cambiano per resistenza, riflettanza ed altro ancora, è possibile e presumibile aspettarsi diverse tipologie di vetro in base alla fascia di mercato del relativo telefono.

Occorre anche segnalare che anche Lenovo godrà di tale collaborazione con Corning, col Gorilla Glass che approderà dunque sui laptop e tablet selezionati. Ma questa non è la sola novità importante in ottica Motorola, visto che quest’ultima e Lenovo hanno annunciato Smart Connect, un elemento software innovativo il cui scopo è l’unificazione degli ecosistemi così da rendere possibile per gli utenti un’esperienza multi-device.

Una novità destinata, spiega Tutto Android, per ogni tipologia di consumatore, dallo studente all’azienda, passando per chi crea contenuti e i giocatori, la novità intende rimuovere ogni barriera presente rispetto alla transizione fra device compatibili. Smart Connect permetterà di collegare i device principali come telefono, tablet e PC. Si mira a rendere il flusso di lavoro continuo pur nel passaggio tra sistemi operativi diversi. Ad ora non è chiaro quando arriverà, la specifica fa riferimento a “nei prossimi mesi”.

Smart Connect, tantissime funzionalità per gli utenti

Ma quali sono le potenzialità associate a tale novità? Anzitutto il controllo incrociato, per navigare su PC, tablet e telefono che lavoreranno all’unisono, utilizzando soltanto una tastiera e il mouse, e Scorri per trasferire, tramite cui trasferire le attività di un’applicazione su più device son uno swipe. La riproduzione interrotta del video su tablet potrà riprendere al medesimo punto sul PC; stesso discorso per le app audio.

Occhio poi alla sincronizzazione delle notifiche grazie ad un unico centro di notifiche sincronizzato, e al centro di condivisione, che permetterà di accedere ad un file presente su un device da altro device, non occupando spazio d’archiviazione. Appunti smart permetterà di copiare e incollare testi/immagini tra dispositivi, Hotspot istantaneo consentirà di sfruttare il telefono come hotspot per dare subito una connessione internet protetta agli altri device. Senza dimenticare poi anche la funzionalità Webcam, tramite cui usare il telefono come webcam per video call o trasmissioni live, e maggior spazio per gioco e lavoro.