Microsoft ha grossi piani per il 2024: a metà anno arriverà il nuovo Windows

L’azienda Microsoft ha importanti piani per questo 2024. Nel corso dell’anno ci sarà spazio per il nuovo Windows: ecco i dettagli.

Il 2024 potrebbe essere un anno molto importante dal punto di vista tecnologico. In questa finestra si affaccerà anche l’azienda americana Microsoft con il nuovo Windows. Un arrivo per certi versi inaspettati che ha portato molti a chiedersi se arriverà una nuova versione o un semplice aggiornamento.

La certezza è rappresentata dal fatto che la prossima versione di Windows arriverà a metà del 2024. La conferma è arrivata dal CEO di Qualcomm, Cristiano Amon, che ha annunciato l’arrivo dello Snapdragon X Elite, chip che ha l’obiettivo di rivoluzionare ARM anche sui PC, in concomitanza con un importante aggiornamento di Windows.

Alle parole del CEO di Qualcomm gli esperti tech si sono interrogati su cosa possa arrivare: Windows 11 24H2, Windows 12 o altro ancora. Entriamo nei dettagli per cercare di capire meglio la versione di Windows che potrebbe arrivare a metà del 2024.

Microsoft pronta al rilascio di un nuovo Windows: la versione in arrivo

Le domande sul nuovo Windows aumentano di ora in ora ma, almeno al momento, è difficile dare una definizione su cosa arriverà durante il 2024. Possiamo però partire dal fatto che il chip Snapdragon X Elite punta decisamente sull’Intelligenza Artificiale, quindi potrebbe anche trattarsi di un aggiornamento di Windows che fornisce ancora più consistenza all’IA.

Secondo alcune indiscrezioni passate, Windows 12 avrà al suo interno delle funzionalità specifiche dell’Intelligenza Artificiale e sfrutterà un hardware dedicato, così da segnare un momento importantissimo nell’evoluzione di quelli che sono stati definiti come AI PC.

Microsoft non ha ancora rilasciato nessuna comunicazione ufficiale in merito a Windows 12, ma se l’arrivo è previsto per la metà dell’anno potrebbe mancare pochissimo all’annuncio. Date le tempistiche solite dell’azienda americana, però, c’è chi crede fortemente che l’update non sia altro che una nuova versione di Windows 11.

Un altro aspetto che fa pendere la bilancia verso Windows 11 24H2 è il ciclo di rilascio triennale per le nuove versioni di Windows scelto da Microsoft, per cui Windows 12 dovrebbe arrivare alla fine dell’anno o durante il prossimo, considerano che la versione 11 del software è stata rilasciata nell’ottobre del 2011.

Le parole del vertice di Qualcomm lasciano tanto spazio all’interpretazione, ma forse non celano nessuna informazione nascosta. L’impegno di Microsoft è costante ed è lecito aspettarsi una versione incentrata sull’IA, anche se probabilmente l’update porterà in dote un normale aggiornamento.