Mutui triplicati, i tassi di interesse continuano a rendere difficile comprare casa: che costi aspettarsi?

Comprare casa oggi significa accettare un mutuo con rate mensili triplicate rispetto tre anni fa. Quanto costa una scelta del genere per colpa dell’inflazione?

Il sogno di una casa di proprietà nel corso del 2023 è svanito per tante coppie. Gli interessi ben oltre il 4% hanno reso le rate del mutuo impossibili da sostenere con conseguente rifiuto del finanziamento da parte delle banche.

Da quando è scoppiato la guerra in Ucraina l’Italia ha iniziato a subire duri contraccolpi su più fronti che si sono aggiunti a quelli legati ai precedenti due anni di pandemia da Covid 19. Possiamo dire che dal 2020 niente è più come prime, per un motivo o per l’altro. Ora sappiamo cosa significa dover uscire di casa indossando una mascherina, non poter abbracciare i propri cari né dargli l’ultimo saluto. Sappiamo che la guerra non è così distante da noi e che l’uomo continua a commettere gli stessi errori del passato. Abbiamo imparato che tutto può cambiare da un momento all’altro e che un sogno che sembrava essere lì a portata di mano può svanire con un soffio in un istante.

Il mercato immobiliare quando si riprenderà?

L’impatto sul mercato immobiliare degli ultimi due anni è stato notevole. Si è registrata una flessione del 12% nei primi nove mesi del 2023 mentre i tassi di interesse triplicavano rispetto agli anni precedenti. Lo scorso anno ha registrato diverse criticità con due conseguenze principali. Da una parte c’è stata la corsa alle surroghe o alle rinegoziazioni da parte dei cittadini con mutuo a tasso variabile.

Dall’altra si è bloccata la vendita delle case non essendo per tanti cittadini possibile il pagamento delle alte rate del mutuo inevitabili con un tasso del 4,40%. Basti pensare che nel 2022 il tasso era dell’1,45%. Il volume di mutui richiesti, di conseguenza, è sceso di 2,3 miliardi di euro nel 2023. Quanto costa oggi comprare una casa? Ipotizziamo la richiesta di un mutuo a tasso fisso di 200 mila euro con durata di 25 anni e un tasso medio che potrebbe anche superare il 6%. La rata mensile sarebbe di 1.304 euro.

Una richiesta di 100 mila euro, invece, comporta una spesa di 609 euro circa al mese. Parliamo di cifre molto alte da sostenere. Si può sperare in un significativo taglio degli interessi? Al momento alcune banche hanno iniziato ad abbassare i tassi ma la Banca Centrale Europea ancora non si pronuncia. Vuole attendere per vedere quale sarà l’andamento dell’inflazione nei prossimi mesi. Novità potrebbero arrivare intorno al mese di luglio.