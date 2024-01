PlayStation, rimborsi improvvisi a tutti questi utenti: perché potresti riceverlo anche tu

Sony ha eseguito dei rimborsi improvvisi a specifici utenti di PlayStation: scopri perché potresti riceverlo anche tu.

Gli utenti di PlayStation hanno ricevuto un messaggio inaspettato da parte di Sony. La comunicazione dell’azienda nipponica ha evidenziato un importante rimborso per gran parte dei gamer a seguito di un recente acquisto che potevano fare in un’altra modalità.

Chi gioca con la console di Sony sa molto bene che non c’è una politica di rimborso, con il videogiocatore che dovrà avere per sempre in raccolta i giochi acquistati. Questa volta un particolare dettaglio ha spinto Sony ad eseguire dei rimborsi a specifici utenti della piattaforma.

I rimborsi improvvisi sono stati erogati verso quei giocatori che hanno acquistato The Last of Us Part 2 Remastered. Molti degli utenti che hanno acquistato Il titolo di Naughty Dog hanno visto tornare la cifra sostenuta: scopriamo il perché.

PlayStation rimborsa i gamer che hanno acquistato The Last of Us Part 2 Remastered: il motivo

L’annuncio di The Last of Us Part 2 Remastered sembra aver confuso molti gamer perché questa volta PlayStation e Naughty Dog hanno voluto rilasciare una versione migliorata del secondo capitolo, dedicata a PS5, che non cambia in alcun modo quanto visto nel gioco originale.

A parte una modalità roguelite non sono emerse particolari novità in questa edizione, rendendola una “Director’s Cut” più che un’edizione rimasterizzata. Tuttavia, resta un titolo da giocare per chi non ha avuto modo di approfondirlo in passato, ma per i giocatori che lo hanno fatto è disponibile ad un prezzo speciale. Naughty Dog e PlayStation Store offrono per chi ha acquistato il gioco base l’upgrade alla versione remastered al prezzo di soli 10 euro.

Al momento dell’uscita ufficiale, PlayStation ha mandato vari messaggi agli utenti interessati, spiegando di aver rimborsato interamente i pre-order perché avevano diritto ad un’upgrade decisamente più economico e sostenibile. Nella comunicazione si specifica che gli utenti coinvolti avranno accesso a tutti i bonus pre-order.

Gli utenti che hanno ricevuto l’avviso di rimborso hanno confidato di non aver avviato alcuna domanda di rimborso e che si tratta di un’iniziativa proveniente totalmente da Sony. Un gesto da parte dell’azienda molto importante e che sarà stato apprezzato sicuramente dai fan. Dunque, se anche voi avete commesso questo piccolo “errore”, potreste dare uno sguardo ai messaggi privati su PS5 dato che il rimborso potrebbe essere già arrivato.