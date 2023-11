Presto potresti non poter più accedere a Reddit normalmente: arriva la minaccia

Reddit potrebbe in modo definitivo scomparire dai vari motori di ricerca, costringendo gli user ad accedervi direttamente.

Il Washington Post ha rivelato che Reddit potrebbe dover tagliare il collegamento con Google e forzare i suoi utenti a fare il login diretto su Reddit per poter leggerne i contenuti. Tutto ciò nel caso non riuscissero ad accordarsi con le aziende di intelligenze artificiali generative per il pagamento dei dati. All’inizio sembrava che Reddit stesse negando la veridicità dell’informazione, annunciando che “nulla sta cambiando”, e chiedendo al Post di correggere la notizia.

Il Post ha successivamente corretto l’informazione, ma un cambiamento sembra potrebbe avvenire comunque: se Reddit non riuscisse ad accordarsi con le aziende di intelligenze artificiali, potrebbero venire bloccati i crawler di Google e di Bing, e ciò vorrebbe dire che i post di Reddit non comparirebbero più tra i risultati di ricerca.

La minaccia che incombe su Reddit: gli user costretti ad accedervi direttamente

Una fonte anonima del Post ha sostenuto che Reddit potrebbe comunque sopravvivere senza le ricerche, e Reddit non ha negato che i crawler potrebbero venire bloccati, “non abbiamo nulla da condividere al momento” ha annunciato il portavoce di Reddit, Tim Rathschmidt.

Si è già potuto vedere a cosa porterebbe Google senza Reddit, ci sono stati molti subreddit oscurati per protesta dai prezzi dell’API dell’azienda, e molti risultati di Reddit a quel punto portavano solo a comunità private. Un trucco che ne era derivato era mettere in fondo alla proprio ricerca google “site:reddit.com”, così da togliere i risultati di SEO farm, ma questo trucco non servirebbe più in questo caso specifico, e Reddit scomparirebbe completamente dalle ricerche.

Trattative per le modifiche dei prezzi: cosa succederà

Durante un’intervista con il CEO di Reddit, Steve Huffman, egli ha affermato che sono nel pieno delle trattative con le varie aziende di intelligenze artificiali per le modifiche dei prezzi, ma alla richiesta di più dettagli, non ha voluto condividere più informazioni a riguardo.

L’articolo condiviso dal Washington Post non si concentrava solo ed unicamente su Reddit: analizzava anche come più di 535 organizzazioni abbiano deciso di bloccare tutti i loro contenuti dallo scraping da parte di alcune aziende, tipo OpenAI, che avevano l’intento di formare i loro prodotti come il famoso ChatGPT.