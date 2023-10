Amazon, cosa sono e come si usano i coupon: fare acquisti risparmiando

Hai ricevuto un coupon Amazon e non sai come utilizzarlo? Puoi risparmiare tantissimi soldi, ma devi fare attenzione ad alcuni particolari. Non è così semplice come sembra, potresti commettere degli errori gravi.

Capita spesso di ricevere in regalo un buono, viviamo nell’era digitale e spendere i propri soldi online, attraverso una piattaforma, è un’azione che tutti hanno fatto, almeno una volta nella vita. Quando riceviamo in dono un coupon, siamo vincolati a spendere quella cifra soltanto per prodotti di un determinato marchio, ecco perché molti preferiscono affidarsi ad Amazon, garantendo una gamma di scelta molto più vasta.

Su Amazon trovi di tutto, è il sito di e-commerce più famoso del mondo e offre migliaia di promozioni ogni giorno. Devi soltanto essere bravo a cogliere quelle che ti servono veramente e acquistare i prodotti di cui hai bisogno. Sei sicuro di saper utilizzare un coupon su Amazon? Sembra un’azione elementare, ma in realtà nasconde delle insidie perché potresti confonderlo con un codice sconto. Puoi risparmiare tanti soldi se li usi nel modo giusto, forse dovresti leggere questa breve guida, in modo da non avere problemi in futuro.

Come si usa un coupon di Amazon

Puoi ricevere un codice sconto Amazon in diverse forme: c’è quello che ti arriva via mail e quello che ti viene consegnato in una scatola. In entrambi i casi, aprendo il coupon, troverai un codice, da inserire in una sezione dedicata. A questo punto, il tuo codice sconto sarà sul tuo conto e potrai iniziare a fare i tuoi acquisti. Non devi fare confusione con il coupon, stiamo parlando di due argomenti completamente diversi e molti fanno confusione.

Il coupon offre una percentuale di sconto che parte dal 10% e può arrivare fino al 70% su alcuni prodotti. Questo buono non ti consente di acquistare tutto ciò che vuoi, ma soltanto gli elementi che prevedono questi sconti. Un coupon è limitato nel tempo, a differenza del buono sconto, quindi devi usarlo entro la data prestabilita, altrimenti rischi di perderlo e di non ottenere lo sconto che desideri. Questo significa che devi fare attenzione anche alla data riportata accanto alla percentuale di sconto.

L’aspetto positivo è che non dovrai fare niente per applicare il coupon, sarà tutto automatico. A volte capita di fare un acquisto e di ottenere un coupon con una percentuale di sconto su altri prodotti. Quando andrai a selezionare uno di questi articoli, Amazon inserirà in automatico il coupon e ti garantirà lo sconto. A volte può capitare di dover aggiungere un flag, ma il coupon sarà evidenziato con un colore diverso (di solito arancione) e quindi non potrai evitare di notarlo. Adesso sai come spendere i tuoi coupon, non ti resta che scegliere i tuoi articoli preferiti su Amazon.