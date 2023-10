Sconti imperdibili, al via l’October Tech di Mediaworld: ecco i prodotti da non perdere

In arrivo sconti straordinari da Mediaworld, in occasione dell’October Tech. Questo mese per te tante promozioni e sconti da paura. Non perdere tempo, corri da Mediaworld, troverai tutto ciò che ti serve ad un prezzo scontato.

Lo sapevi che il primo negozio Mediaworld in Italia risale addirittura al 1991? Da quel momento, la catena tedesca specializzata in elettronica ed elettrodomestici ha fatto tanta strada, diventando uno dei marchi principali nel proprio settore, sia in Italia che nel resto d’Europa. Capita spesso di vedere una pubblicità, nella quale il rosso è sempre il colore dominante, che annuncia sconti su alcuni dei prodotti in vendita. Tra poco ne arriverà un’altra e sarà semplicemente sensazionale. Non riuscirai a credere ai tuoi occhi.

Mediaworld, che nel nostro paese vanta ben 117 punti di vendita, sta per sbaragliare la concorrenza con una serie di promozioni mai visti. Arrivano i saldi, ma quelli veri e non dovrai assolutamente perderteli. Tra poco ti daremo la possibilità di scoprire quali sconti Mediaworld ha riservato ai propri clienti per l’inizio del mese di ottobre. Si tratta di una promozione speciale, denominata ‘October Tech’. Ma devi fare in fretta, questi sconti non dureranno ancora a lungo. Ecco tutti i dettagli che dovresti conoscere su questa promozione di Mediaworld.

Mediaworld lancia l’October Tech, sconti pazzi fino al 5 ottobre

L’October Tech durerà fino al 5 ottobre e proporrà ai clienti Mediaworld tantissimi sconti su diversi prodotti. Si parte dalla telefonia, da sempre uno dei settori più gettonati in questo genere di negozi. Potrai acquistare un Samsung Galaxy A54 5G da 128 giga a 349,99 euro, circa centocinquanta euro in meno rispetto al prezzo di listino. Inoltre, per i prossimi giorni lo Xiaomi Redmi A2 da 64 giga sarà disponibili ad un prezzo di 79,99 euro.

Per quanto riguarda i computer, invece, Mediaworld mette in vendita un Lenovo IdeaPad 3 da 15,6 pollici a 599 euro, contro i 949,99 del prezzo di listino. Inoltre, è ancora disponibile un MSI Katana 17 da 17,3 pollici a 1.499 euro, contro i 1.999,99 euro del prezzo pieno. Ma ci saranno sconti anche sulle televisioni. Ad esempio, una Samsung QE55QN85CATXZT da 55 pollici è in vendita a 1.249 euro, circa cinquecento euro in meno rispetto al prezzo che troverai a partire dal 6 di ottobre.

Un altro modello di tv Samsung, quello con il codice UE55CU8070UXZT da 55 pollici è in vendita a 604 euro, quasi centocinquanta euro in meno rispetto al prezzo pieno. La lista di prodotti in promozione è molto lunga ed è impossibile elencarli tutti. Puoi facilmente consultarla attraverso il sito web dell’azienda tedesca e scegliere tutto ciò che vuoi, approfittando della splendida promozione dell’October Tech.