Ancora nessuno conosce questa funzione utilissima di iPhone: non ne farete più a meno

All’interno di ogni iPhone è nascosta una funzione in grado di cambiare l’esperienza di ogni utente: ecco cosa è possibile fare.

Apple con i suoi iPhone ha conquistato nel corso degli anni una porzione sempre più ampia di mercato. L’azienda di Cupertino ha proposto dei dispositivi che hanno convinto tanti appassionati tech e che oggi sono ricchi di funzioni che riescono a facilitare ogni situazione.

Il numero di funzioni all’interno di un iPhone è elevato, e proprio per questo qualche utente potrebbe perdere qualche interessante opzione. In questo contesto entra in scena una funzione che nessuno conosce nonostante essa sia davvero utilissima. Fare ricorso a questa opzione cambia l’esperienza d’uso e si faticherà a farne a meno. Qui abbiamo una funzione a cui ricorrere in diverse circostanze, capace di regalare all’utente delle risposte precise e dritte al punto. Vediamo insieme come attivare questa funzione e cosa è possibile fare con essa.

App nascosta nell’iPhone: come attivarla, cambierà l’esperienza utente

Conoscere il proprio dispositivo mobile non è assolutamente facile a seguito delle tante funzioni implementate con l’evoluzione tecnologica. Per questo motivo può diventare molto interessante scoprire delle piccole applicazioni presenti nell’iPhone, come dimostra la modalità di rilevamento.

All’interno delle impostazioni del dispositivo Apple bisogna dirigersi, scorrendo in basso, alla voce “Accessibilità” e subito dopo “Abbreviazioni”. In questa sezione dell’iPhone si dovrà attivare la “Modalità di rilevamento”. Dopo aver attivato questa funzione non resta altro che cliccare tre volte il tasto power per accedere alla modalità. All’interno di questa app nascosta si potranno utilizzare tante opzioni: ci sarà la modalità di rilevamento persone che consentirà di vedere a quanti metri dista una persona.

Un’altra modalità interessante è quella di riconoscimento delle porte. In questo caso, l’app non indicherà solo la distanza tra noi e l’elemento ma anche come è composto. Si specificherà infatti il tipo di porta e qual è la maniglia installata.

Attivare la modalità di rilevamento può essere decisamente utile in tante situazioni quotidiane. Questa funzione è conosciuta da pochissimi utenti ma sembra destinata a diffondersi in pochissimo tempo date le opzioni che garantisce. Insomma, ancora una volta l’iPhone riesce a sorprendere gli utenti in positivo, donando a loro un’altra via da percorrere in ambito tech. In pochi secondi, infatti, potranno accedere a delle funzioni che non pensavano di poter utilizzare tramite il loro dispositivo.