Antivirus per smartphone e tablet Android: questi sono i migliori

Quali sono i migliori antivirus per smartphone e tablet Android? Ecco la lista di quelli che attualmente offrono maggiore protezione.

Mediante l’installazione di uno dei migliori antivirus disponibili per il sistema operativo Android, è possibile garantire la protezione dei dispositivi mobili quali smartphone e tablet, contro le crescenti minacce che sempre più frequentemente colpiscono tali dispositivi.

Sebbene Windows rappresenti la piattaforma maggiormente bersagliata dagli hacker, anche gli utenti di Android possono essere esposti a minacce di varia natura, considerando la maggiore apertura del sistema operativo rispetto a iOS.

Quindi, la protezione dei propri dispositivi mobili Android, soprattutto se utilizzati per attività lavorative, dovrebbe essere considerata una priorità, in quanto l’esposizione alle minacce quali malware e spyware risulta sempre più elevata e sofisticata. Si pensi, ad esempio, alle applicazioni fraudolente che simulano altre app al fine di infettare il sistema bersaglio, come il malware che si mascherava da Netflix e si diffondeva attraverso WhatsApp.

C’è un’ampia disponibilità di antivirus per Android, ma non tutti offrono una buona app per questa piattaforma. Molti antivirus si concentrano principalmente su Windows e solo alcune aziende offrono versioni per Android o Mac/iOS, ma solo con piani a pagamento di fascia più alta. Ecco una lista dei migliori antivirus che proteggono anche Android, classificati in base alla qualità del motore antivirus e dell’app Android.

I migliori antivirus per smartphone e tablet Android

Nel pacchetto Bitdefender Total Security è incluso Bitdefender Mobile Security per Android, che scansiona le installazioni. C’è anche un app locker e l’antifurto. Il blocco degli URL dannosi di Bitdefender è molto efficace e il pacchetto può essere installato su almeno 5 dispositivi diversi.

Trend Micro Mobile Security per Android offre protezione da app pericolose, siti web dannosi, ransomware, reti Wi-Fi non protette e accessi non autorizzati. Include anche strumenti per l’ottimizzazione delle prestazioni del dispositivo e una VPN con crittografia di livello bancario per la protezione della privacy nel corso delle transazioni. Norton 360 è un prodotto che include una VPN e altri strumenti di sicurezza per proteggere diversi dispositivi, inclusi quelli Android.

Norton Antivirus è un prodotto efficace per proteggere dalle minacce online. Ci sono tre pacchetti diversi che offrono una quantità crescente di traffico per la VPN e coprono un numero crescente di dispositivi. Gli extra includono un firewall avanzato, backup su cloud e monitoraggio del dark web. La scelta del pacchetto dipende dal numero di dispositivi che si desidera proteggere, indipendentemente dalla piattaforma.

Avast Premium Security e Kaspersky Total Security offrono protezione per dispositivi Android e includono funzioni come il monitoraggio della rete Wi-Fi e la protezione da app dannose e malware. Avast Premium Security è consigliato per dispositivi diversi da Windows, mentre Kaspersky Total Security supporta tutte le piattaforme principali. Quest’ultimo include anche Kaspersky Safe Kids, un password manager e uno strumento di backup. Entrambi i pacchetti sono considerati tra i migliori antivirus sul mercato.