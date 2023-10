Apple, salvare la batteria degli iPhone prima che sia troppo tardi: trucco preziosissimo

Da oggi puoi salvare la batteria del tuo iPhone con un trucco semplice ed efficace: in pochi lo conoscono, eppure funziona davvero!

Con i moderni smartphone si possono svolgere tantissime funzioni diverse: chattare, scattare foto, girare video, ascoltare musica e navigare online solo per citarne alcune. Questo, però, ha come naturale conseguenza un consumo elevato della batteria.

Spesso e volentieri rischiamo quindi di rimanere senza carica nei momenti meno opportuni quando ci troviamo fuori casa e non abbiamo con noi i pratici power bank o una presa elettrica a portata di mano. Senza contare poi che a lungo andare la batteria del telefono tende ad usurarsi e scaricarsi più rapidamente.

Ad ogni modo, quest’oggi andremo a svelarti un trucchetto fenomenale, ma che in pochi conoscono che ti permetterà di salvare subito la batteria del tuo iPhone. Sei curioso di sapere di che cosa si tratta? Scopriamolo subito!

Salvare la batteria degli iPhone con un trucco preziosissimo: il segreto è tutto qui

Come abbiamo appena detto, uno dei principali problemi dei moderni smartphone è che la batteria a lungo andare tende ad usurarsi e a scaricarsi velocemente. Questo dipende soprattutto da un cattivo uso della carica e da alcune pessime abitudini che influiscono negativamente sul dispositivo stesso.

Ad ogni modo, se vuoi evitare che ciò possa accadere anche al tuo iPhone faresti bene a mettere subito in pratica questo trucco preziosissimo. Secondo quanto consigliato dagli esperti del canale YouTube @Easyphoneshop basta non arrivare mai al 100% della ricarica, ma arrestarsi all’80%.

Molti di noi però si stanno già chiedendo come fare di notte quando dormiamo e non possiamo controllare il livello energetico della batteria. La risposta è semplicissima. Basta impostare questa opzione su iOS17 e iPhone 15 ed il gioco è fatto!

Vai su ‘Impostazioni’ e poi su ‘Batteria’. Clicca su ‘Stato e carica della batteria’ e seleziona la voce ‘Ottimizzazione della ricarica’. In questa schermata potrai scegliere fra diverse opzioni tra cui ‘Caricamento ottimizzato’, ‘Limite 80%’ o ‘Nessuna’.

Nel nostro caso andiamo a cliccare su ‘Limite 80%’ ed ecco che in poche semplici mosse avrai impostato di default il limite della ricarica all’80%. Infatti, una volta attaccato lo smartphone alla presa elettrica, questo non si caricherà mai di più di questo limite.

Vedrai, in questo modo la batteria del tuo iPhone ti durerà una vita, non si usurerà mai e non dovrai correre a cambiarla dopo un anno dall’acquisto. Provare per credere!