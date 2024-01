Che ansia quando si blocca l’iPhone: con questo semplice ‘trucchetto’ hai la soluzione a portata di mano

Se vi si blocca l’iPhone, c’è un semplice trucchetto che potete applicare subito per risolvere. Così avete la soluzione a portata di mano.

Gli iPhone di ultima generazione presentano alcune funzioni che sono state pensate per venire incontro ai consumatori. Con sempre più funzionalità in grado di facilitare la vita per operazioni di ogni tipo, dalle più semplici a quelle più complicate e che richiedono tempo e sforzi. Al tempo stesso però, non mancano bug ed errori che sembrano essere irrisolvibili all’apparenza.

Ce n’è uno in particolare di cui si continua a parlare e che può essere un grosso grattacapo soprattutto quando non si è in casa e si ha bisogno di utilizzare il telefono per svolgere alcune operazioni. Ossia l’iPhone che si blocca. Cosa fare in questi casi? Bisogna solo aspettare? In realtà no. Esiste un trucchetto di cui vi parleremo che vi permetterà di avere la soluzione sempre a portata di mano. Ecco che cosa dovete fare.

iPhone che si blocca: il trucchetto per risolvere subito

Se il vostro iPhone si blocca, non disperate. Esiste un trucchetto facile e veloce di cui vi parleremo e che potete applicare ogni volta che ne avete bisogno. Così facendo, in qualche istante potrete avere il riavvio e tornerete ad utilizzare tutte le vostre app senza alcun tipo di problema, con la sicurezza di non perdere alcun dato sensibile e personale archiviato nella memoria interna.

La prima cosa che potete fare è usare i tasti, anche con i modelli più recenti che hanno il Face ID. Vi basta spegnere il telefono tenendo premuto il tasto del volume e quello laterale, fino a quando non vi spunterà il cursore dello spegnimento. Aspettate 30 secondi e poi tenete premuto nuovamente il tasto laterale per riaccenderlo.

In alternativa, potete procedere dalle Impostazioni. Aprite l’app apposita con la forma dell’ingranaggio, andate in Generali e poi scorrete fino in fondo. Vi spunterà l’opzione Spegni, da cliccare per far comparire il cursore da trascinare per garantire il riavvio dell’iPhone. Se invece non funziona il touchscreen, c’è il riavvio forzato.

Per potervi accedere, vi basta premere e rilasciare rapidamente il tasto per alzare il volume e poi quello per abbassare il volume. Ora tenete premuto il tasto laterale e rilasciatelo quando apparirà il logo Apple. Così sarete sicuri di risolvere il problema in men che non si dica.