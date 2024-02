Frodi e truffe online, Google ha la soluzione: cos’è e cosa comporta il blocco al sideload

Una soluzione di Google per prevenire frodi e truffe on line: si tratta del bclocco al sideload. Ecco che cos’è.

La navigazione on line è qualcosa che ormai è permeata nella nostra quotidianità. Qualsiasi cosa facciamo, tendiamo a cercare sul web risposte, soluzioni, consultare nozioni, ma anche semplici cose che riguardano lo svago e il tempo libero. I nostri cellulari sono la prima soluzione che generalmente consultiamo, a portata di mano, per poter avere un riscontro in tempi pressoché immediati.

Ovviamente la navigazione deve assicurare anche una forte protezione da quelle che sono tutte le minacce che il web presenta. Infatti, sono tantissime le frodi on line e le truffe che girano per il web, a nostra insaputa, e che si insediano all’interno dei nostri dispositivi. Ma ecco che Google sta presentando la soluzione al problema: si tratta del blocco al sideload: ma che cos’è nello specifico?

Blocco al sideload: cosa propone Google?

Quando navighiamo in internet, spesso e volentieri commettiamo delle azioni in maniera completamente automatiche che potrebbero girare a nostro sfavore. Oppure, tramite la compilazione automatica dei campi, dei log in e delle password, talvolta possiamo esporre il fianco a malware che non fanno altro che rubare i nostri dati ed utilizzarli a loro piacimento, facendoci precipitare in pericolose truffe.

Non si è mai troppo al sicuro quando si è connessi in rete, e Google vuole cercare di fornire una ulteriore prevenzione ai suoi utenti Android, dalle numerosissime frodi on line. Applicazioni che, trovando consensi automatici tramite terze parti, si installano sui nostri dispositivi, in maniera automatica, al di fuori dello store ufficiale Play Store, risultando molto pericolosi. Cosa sta sperimentando quindi Google?

Il blocco al sideload

In fase di test al momento a Singapore, Google sta sperimentando il blocco al sideload. Di cosa si tratta? Un aggiornamento, infatti, permetterà al sistema di bloccare qualsiasi installazione di app Android, così da limitare minacce che possano insediarsi all’interno dei nostri smartphone. Quante volte è capitato, mentre si naviga in alcune pagine web, che ci viene chiesta l’installazione di qualche app, magari di qualche gioco?

E il rischio è che queste installazioni possano rivelarsi potenzialmente dannose per il nostro dispositivo. Ecco perché, quindi, Google sta lavorando a questa limitazione al sideload. Al momento è ancora in fase di test, ma tutto lascia presagire ad un rapido rilascio disponibile poi per tutti gli utenti Android. La protezione non è mai troppo, e Google ci lavora in maniera costante.