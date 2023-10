Il tuo vecchio smartphone diventa meglio dell’ultimo iPhone con queste app di AI gratuite | Da fantascienza

Vuoi che il tuo vecchio smartphone riesca a rendere meglio di un iPhone? Niente paura, adesso puoi farlo davvero. Ti basterà scaricare alcune applicazioni ed il gioco sarà fatto. Vedrai, è davvero incredibile!

Negli ultimi giorni si sta parlando molto del nuovo iPhone, arrivando alla quindicesima proposta dal 2007. Come ogni anno, anche questa volta il mondo si è diviso in due poli opposti: da un lato chi è entusiasta del nuovo modello, dall’altro chi pensa che non valga la pena acquistarlo perché si tratta soltanto di una piccola evoluzione di quello precedente. La musica è sempre la stessa, potremmo prendere delle recensioni su YouTube e portarle indietro del tempo, resteremmo sorpresi di quanto possano essere sovrapponibili, a volte sono proprio uguali.

Ma perché consumare energie e perdere tempo con polemiche così sterili se puoi evitare di spendere tanti soldi e potenziare il tuo attuale smartphone? Hai capito proprio bene, non credere di dover cambiare il tuo telefono ogni anno, puoi tenerlo molto più di quanto pensi. Devi soltanto stare attento all’evoluzione della tecnologia e restare al passo con i tempi. Esistono delle app in grado di potenziare il tuo attuale smartphone e farlo rendere meglio di un iPhone. L’intelligenza artificiale ha fatto passi da gigante e tra poco te ne daremo la prova.

Rendi il tuo smartphone perfetto grazie a queste app

L’intelligenza artificiale migliora la tua esperienza quando sei nel web. Hai mai sentito parlare di ChatGPT? È un chatbot che può interagire con altri utenti, fornendo informazioni di ogni genere, recita addirittura le poesie. Ask AI è un’applicazione che ti aiuta a migliorare le tue competenze linguistiche, mentre APP AI ti permette di modificare al meglio le foto che scatti con il tuo cellulare. La sua capacità di manipolare le immagini ti consentirà di migliorare le caratteristiche estetiche del viso di chiunque. Questa è una delle applicazioni più scaricate al mondo.

Forse hai sentito parlare anche di Facetune, un’altra app in grado di modificare una foto. Questa applicazione corregge e migliora qualsiasi imperfezione, comprese le sbiancature dei denti. Funziona sia con le foto che con i video ed è perfetta se vuoi mettere in mostra la tua nuova acconciatura senza alcun difetto. Esistono anche app per migliorare la qualità della tua vita, come ad esempio Socratic. Questa app usa l’intelligenza artificiale per fornirti un supporto con la comprensione di un testo.

E se volessi aumentare il volume del tuo portafoglio? Anche in questo caso c’è qualcosa che fa per te. Si chiama Ally Financial ed è un’applicazione che sfrutta la AI per fornirti consulenze dal punto di vista finanziario. Questa app ti darà dei consigli, ma dovrai concedere l’accesso a diversi dati personali, come i tuoi documenti. Ally Financial è addirittura in grado di consigliarti qual è l’istituto migliore per chiedere un prestito. Con tutte queste app renderai il tuo smartphone migliore rispetto ad un iPhone.