iPhone, con l’ultimo aggiornamento è arrivata la novità più attesa: scrivere i messaggi non è stato mai così semplice

Grazie all’ultimo aggiornamento dell’iPhone anche scrivere messaggi sarà più facile rispetto a prima. La novità che tutti stavano aspettando.

Non ci sono dubbi che dal primo modello di Iphone immesso sul mercato le cose siano cambiate e anche parecchio. A partire dalle misure: a differenza dei primi anni in cui le dimensioni del melafonino erano davvero ridotte, adesso gli schermi vanno dai 4,7 pollici di iPhone SE ai 6,7 pollici della serie Pro Max. Quasi il doppio.

Ma il motivo ha a che fare con le esigenze di mercato che negli anni si sono modificate, esigenze che hanno come risultato non pochi disagi. Un esempio su tutti è la grande difficoltà di raggiungere la parte alta dello schermo con il pollice e poi anche la digitazione con la tastiera particolarmente difficoltosa per via della larghezza del dispositivo.

Ebbene, Apple ha trovato una soluzione davvero perfetta che tutti gli utenti potranno vedere e utilizzare grazie a IOS 17: aggiornamento che ha proprio a che fare con la tastiera e con una maggiore facilità anche ad usarla. Ma entriamo nel particolare.

iPhone presenta la tastiera Apple che si può usare con una sola mano

E’ tempo di grandi novità in casa Apple e in particolare per quello che concerne gli aggiornamenti dell’iPhone che grazie a IOS 17 renderà anche più semplice l’utilizzo della tastiera per tutti gli utenti, a prescindere dalle dimensioni dello schermo.

Si tratta di una soluzione software che riuscirà a risolvere un problema che esiste da anni, ma come funziona? Praticamente dopo l’aggiornamento, in qualsiasi applicazione, una volta che avete cliccato in un’area in cui si può digitare il testo, si apre la tastiera Apple.

Fatto questo passaggio quello che dovete fare non è altro che tenere premuto sul tasto in basso a sinistra, quello contrassegnato dall’icona di una faccina, per aprire il menu delle impostazioni della tastiera.