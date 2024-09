Lo studio rivela la verità agghiacciante: la differenza tra chi usa iPhone e Android

Meglio iPhone o Android? La “battaglia” tra i due sistemi operativi non si ferma alle loro prestazioni: anche tra gli utenti ci sono differenze sconvolgenti.

Gli smartphone sono ormai fedeli alleati che usiamo quotidianamente per rimanere in contatto con i nostri cari, tenerci informati, o più semplicemente in cerca di intrattenimento a portata di mano. Android e iOS sono due colossi del settore, che rappresentano i principali sistemi operativi su cui si basano i nostri dispositivi. Qual è il migliore? È sicuramente una domanda che in tantissimi si saranno fatti, magari prima di cambiare cellulare con un modello nuovo. Questi si differenziano per diversi aspetti, proprio come gli utenti che li utilizzano.

Determinare quale sia il sistema operativo più performante non è semplice. Android e iOS presentano peculiarità differenti e ciascuno ha i suoi pro, ma anche dei contro da tenere a mente. Ciò che emerge dai confronti è che gli iPhone possono vantare prestazioni più alte, mentre Android si contraddistingue per una maggiore offerta in fatto di prodotti.

I due sistemi operativi fanno presa su tipologie di clienti diversi e, da anni, assistiamo ad uno scontro tra chi predilige l’uno e chi l’altro. A quanto pare, anche tra i consumatori ci sarebbero delle differenze notevoli per quanto riguarda la personalità di coloro che usano un dispositivo Android o un iPhone. A dimostrarlo ci hanno pensato diversi studi.

Quali sono le differenze tra chi usa iPhone e Android? I risultati dell’indagine sono sconvolgenti

Un’indagine pubblicata sulla rivista Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking ha coinvolto 500 persone, le quali hanno risposto ad una serie di domande non solo sul loro rapporto con il proprio smartphone ma anche sul loro carattere in generale. Lo studio ha evidenziato come i possessori di iPhone siano, con più probabilità, donne. Questi vedono maggiormente il loro cellulare come uno status symbol e presentano livelli inferiori di umiltà ed onestà; mentre l’emotività è più alta.

D’altra parte, gli utenti Android sono soprattutto uomini di età più avanzata che si dimostrano meno interessati al concetto di status, con livelli di onestà maggiore. Secondo i ricercatori, l’indagine ha sottolineato come la scelta di un sistema operativo possa “fornire indizi utili per prevedere la sua personalità e altre caratteristiche individuali”.

Gli smartphone ormai rappresentano “una mini versione digitale dell’utente”, che permette di poter trarre conclusioni sul suo carattere. La tesi è stata sostenuta da un’altra ricerca, incentrata su 1.000 utenti iPhone e altrettanti utenti Android e sulle loro abitudini di consumo. I primi avrebbero la tendenza a spendere di più rispetto ai secondi per vestiti, prodotti di bellezza o tecnologici. Inoltre sarebbero più vanitosi, scattandosi in media 12 selfie al giorno – contro i 5 di chi ha un Android.

Questi ultimi, invece, sarebbero più improntati al risparmio controllando spesso gli sconti e le offerte disponibili. Chi possiede un Android, d’altra parte, sarebbe meno soddisfatto del proprio lavoro risetto a chi ha un iPhone e avrebbe meno amici stretti, prediligendo le serate in tranquillità alle uscite durante il weekend. Infine, i partecipanti allo studio hanno dimostrato di avere abitudini diverse online: gli utenti iOS sarebbero più “dipendenti” dai loro dispositivi, trascorrendo in media molto più tempo davanti allo schermo.