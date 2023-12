Non affrettarti con l’acquisto di uno smartphone: fai attenzione a questi ‘dettagli’ e non sbaglierai

Niente fretta per l’acquisto di un nuovo smartphone: ecco quali sono i dettagli, utili, a cui prestare attenzione per non sbagliare.

L’acquisto di un nuovo smartphone è un momento importante, poiché si tratta della fase in cui viene scelto il dispositivo mobile che, presumibilmente, accompagnerà l’utente per un po’ di tempo, e attraverso cui passeranno le tante e importanti attività a cui oggi, grazie alla tecnologia, è possibile avere accesso. Uno smartphone infatti permette, tramite le app, di accedere a servizi di intrattenimento, è fondamentale per comunicare e può essere usato anche in ottica attività professionale, tra le altre cose.

Ecco che per l’acquisto di uno smartphone, occorre non avere fretta e soffermarsi su alcuni aspetti e dettagli preziosi, da tener presenti, proprio ai fini di una scelta corretta in base alle proprie esigenze. Uno di tali aspetti riguarda la fotocamera, ovvero qualora serva un telefono per scattare belle foto. Sarebbe in tal senso bene non fidarsi esclusivamente dei megapixel, del tot. numero di sensori e in generale della caratteristiche.

Andrebbe infatti approfondito il punto attraverso le recensioni, e se possibile sperimentare direttamente la qualità della fotocamera e delle immagini scattate, attraverso una prova che possa far meglio comprendere questi preziosi dettagli. Un secondo aspetto, poi, riguarda la memoria, e in tal senso va fatta una differenza tra RAM ed archiviazione.

Acquisto di uno smartphone, occhio ai dettagli a cui prestare attenzione: RAM, archiviazione e non solo

Tutti coloro che si trovano ad acquistare un nuovo smartphone, dunque, dovrebbero prestare attenzione a vari aspetti importanti, in fase di scelta. Già detto della questione immagini e fotocamera, si passa poi a RAM e archiviazione. La memoria infatti è un elemento rilevante del telefono, e occorre soffermarsi a riflettere su quanta ne occorra rispetto all’uso giornaliero.

In primo luogo, quando si parla di RAM si fa riferimento ad un aspetto importante nel supporto delle performance del sistema. Quest’ultima permette infatti di avere in memoria più processi allo stesso tempo e, in buona sostanza, di beneficiare di un’esperienza dalla maggior fluidità. Al giorno d’oggi, sarebbe bene sceglierne uno non inferiore ai 4 GB, mentre sarebbe l’ideale orientarsi fra i 6 e 8 GB di RAM.

L’archiviazione invece è un aspetto più soggettivo, visto che nel caso di utilizzi leggeri anche le versioni da 64 GB possono rispondere all’esigenze degli utenti. Sarebbe comunque bene regolarsi, prendendo come spunto di confronto lo spazio disponibile sul precedente cellulare, e provare a migliorare. Non è detto che serva scegliere i 512 GB o 1 TB, e anzi tale opzione potrebbe risultare anche controproducente, poiché la memoria si paga e inciderebbe sul tetto di spesa e su altre caratteristiche che si potrebbero preferire.

Ultimo aspetto, ma non per importanza, è la questione del budget per l’acquisto di un nuovo smartphone. Bisogna infatti decidere quanto spendere, in base alle proprie possibilità ed esigenze, nonché ai ciò che si ritiene importante debba esserci, sul device. In tal senso può essere utile saperne di più delle fasce di prezzo, a cominciare da quella entry level, ovvero quella sotto i trecento euro. Vi è poi la fascia media tra trecento e cinquecento euro e quella dei top di gamma, oltre i settecento euro. Per i premium, invece, si superano i mille.