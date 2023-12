Quanti messaggi di testo invii col tuo iPhone? Dovresti assolutamente sapere questo

C’è un aspetto importante da sapere per chi invia molti messaggi di testo con l’iPhone: occhio ai dettagli in merito.

Sono tante le attività che i possessori degli smartphone sono soliti svolgere a livello quotidiano e più volte al giorno, e tra queste di certo vi è l’invio dei messaggi di testo. La comunicazione non solo è un aspetto importante già di per sé ma assume sempre più rilevanza, anche in virtù dei tanti strumenti oggi a disposizione.

Infatti, scambiare messaggi con amici e parenti, senza dimenticare l’aspetto lavorativo e quindi i colleghi, è un’operazione al giorno d’oggi comune e frequente, e per chi lo fa con l’iPhone c’è un aspetto che magari non tutti conoscono e che può rilevarsi prezioso. Non è infatti noto a tutti che gli utilizzatori del device della Mela Morsicata hanno modo di decidere se aggiungere oppure rimuovere un’icona che permette una funzione pratica ed importante.

Nel dettaglio, sulla tastiera dell’iPhone è presente un tasto che ha l’icona di un microfono, e che permette l’attivazione della funzione di dettatura vocale. In buona sostanza, tale funzione permette di scrivere attraverso l’uso della voce, e anche se non è tra le più note e forse non usata frequentemente, può essere preziosa e comoda, soprattutto per chi invia molti messaggi di testo.

iPhone, la funzione preziosa per i messaggi di testo: come utilizzarla e come eliminare il microfono dalla tastiera

Gli utilizzatore dell’Apple iPhone dunque, e in particolare chi è solito inviare molti messaggi di testo, possono usufruire della preziosa funzione della dettatura vocale, resa disponibile da Apple, e che al contempo permette anche di scegliere se vedere o rimuovere l’icona del microfono sula tastiera del device. Nel momento in cui l’icona è attivata, quest’ultima è ubicata alla sinistra della barra spaziatrice.

La sua presenza riduce un po’ lo spazio a disposizione dell’utente, e per tale ragione c’è chi potrebbe preferire rimuoverla. Per eliminarla infatti bisogna recarsi nelle Impostazioni e Generali, e successivamente fare tap su Tastiera, dove vi sono le varie impostazioni in merito. L’operazione di rimozione prevede di soffermarsi sulla voce Abilita Dettatura, facendo pressione sull’indicatore che si dovrà spostare verso sinistra.

Infine, la procedura sarà portata a termine una volta premuto su Disattiva Dettatura. A questo punto, l’icona sparirà dalla tastiera dell’iPhone, e ne beneficerà il pulsante spazio che presenterà una dimensione maggiore e quindi permetterà un utilizzo più comodo. Va comunque tenuto presente che l’aggiunta, coma la rimozione, sono operazioni da poter eseguire quando si vuole e non sono definitive.

Chi volesse invece aggiungere il microfono alla tastiera, dovrà seguire il medesimo percorso, recandosi quindi nelle Impostazioni e poi alla voce Generali tra quelle in elenco. Dopodiché, bisogna individuare Tastiera e procedere all’attivazione di Abilita Dettatura. Di riflesso, si noterà poi la comparsa del tasto del microfono sulla tastiera e qualora così non fosse, cioè se non apparisse l’icona dopo l’attivazione, si può tentare di aggiornare il dispositivo alla più recente versione iOS.