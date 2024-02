Trucco iPhone che aumenta notevolmente la sicurezza: i passaggi che dovrebbero seguire tutti

C’è un trucco iPhone capace di aumentare sensibilmente la sicurezza. Tutto sui passaggi da seguire per avere un’esperienza tranquilla.

Ogni utente deve sempre avere la propria attenzione verso la sua privacy e sicurezza, indipendentemente dal dispositivo che usa. Chi utilizza iPhone deve conoscere un trucco che rafforza maggiormente la sua esperienza, e gli permette di vivere le future operazioni con una discreta tranquillità.

L’iPhone è un dispositivo diffusissimo e sulla quale molti utenti inseriscono ogni giorno diversi dati. Molti non sanno però cancellare i dati in maniera sicura e corretta. Qui bisogna sapere che tramite le impostazioni del dispositivo è possibile procedere ad un backup dei dati, utilizzando iCloud, e poi andare ad inizializzare l’iPhone con la conseguente cancellazione di tutti i dati presenti nella memoria.

Per eseguire questa procedura saranno necessari pochissimi minuti, che saranno utili ad eliminare totalmente i dati dallo smartphone. Vediamo insieme come fare per effettuare un processo di cancellazione perfetto e senza problemi.

Trucco iPhone, come cancellare in sicurezza i dati: la procedura

Prima di cancellare i dati presenti nell’iPhone è necessario completare un backup affidandosi ad iCloud. Qui i passaggi da seguire sono molto semplici: basta dirigersi nelle impostazioni del telefono e poi premere sul nome situato in alto. Accedere poi ad iCloud e selezionare le voci “Backup iCloud” e subito dopo “Esegui backup adesso”.

Premendo in basso si ha la possibilità di selezionare cosa includere nel backup e cosa tenere fuori. Questa selezione può avvenire in modo da scegliere solo i dati ed i contenuti che si vogliono conservare, così da ridurre il “peso” totale del backup. Anche perché ogni utente Apple ha a disposizione solo 5 GB di spazio gratuito di archiviazione su iCloud, con l’espansione che può realizzarsi solo a pagamento.

Una volta effettuato il backup, si potrà avviare il processo di cancellazione sicura dei dati all’interno dell’iPhone. Seguendo questi passaggi si effettuerà il reset alle condizioni di fabbrica in maniera sicura e adeguata. Per poter finalizzare il processo bisogna andare in “Generali” e scorrere fino in basso per trovare la voce “Trasferisci o inizializza iPhone“.

L’opzione da selezionare è “Inizializza contenuto e impostazioni” e subito dopo “Continua”. In questo modo, tutti i dati presenti nel dispositivo saranno cancellati e seguendo le indicazioni a schermo si potrà completare l’operazione facilmente per poi ripartire senza alcun tipo di problema con i soldi dati conservati nel backup del cloud Apple.