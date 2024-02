WhatsApp, le chat possono anche sparire: finalmente una funzione molto attesa, come attivarla

WhatsApp permette di cancellare qualsiasi messaggio o immagine abbiate inviato nelle chat: ecco come fare a “distruggere” tutto.

Internet come infrastruttura e WhatsApp come strumento ci hanno dato la possibilità di comunicare con chiunque vogliamo, in qualsiasi momento della giornata e da qualsiasi parte del mondo ci troviamo. Una possibilità che solo fino a 20 anni fa sembrava pura utopia e che adesso è diventata normalità.

Inizialmente, inebriati dalla novità, gli utenti non hanno pensato che quanto scrivevano o inviavano potesse essere rubato e diventare se non di dominio pubblico, scoperto e posseduto da altre persone. In tal senso WhatsApp ha fatto un grande lavoro, inserendo la crittografia end-to-end per fare in modo che nessuno abbia teoricamente accesso alle chat degli utenti.

Come tutte le tecnologie anche la crittografia può essere però aggirata e sebbene non ci sia motivo di solito per cui qualcuno s’interessi alle nostre conversazioni, il rischio che le nostre chat finiscano nelle “mani sbagliate” esiste. Per tale motivo per anni gli utenti WhatsApp hanno richiesto a Meta l’inserimento di una funzione simile a quella di Telegram.

L’app di messaggistica concorrente infatti ha da sempre la possibilità di impostare una chat o tutte le chat con i messaggi che si autodistruggono, sono gli utenti a stabilire quanto debba durare il messaggio, se un solo secondo dopo che il destinatario l’ha letto, qualche minuto o qualche ora.

WhatsApp consente di cancellare messaggi e immagini: ecco come

Ascoltando le richieste degli utenti, WhatsApp ha inserito la funzione “Messaggi effimeri”, questa può essere utilizzata per una singola chat oppure per tutte le chat con le quali ci interfacciamo e consente di cancellare i messaggi inviati per far sì che non ne rimanga traccia.

A differenza di Telegram, le tempistiche di Whatsapp rimangono molto più larghe. Il tempo minimo di permanenza di un messaggio è di 24 ore, mentre il massimo selezionabile è addirittura di 90 giorni. Per impostare i messaggi effimeri per tutte le chat bisogna andare in impostazioni, quindi selezionare il menu privacy e successivamente decidere se impostare il timer per i messaggi, le cui opzioni sono appunto 24 ore, 7 giorni o 90 giorni.

Qualora invece si voglia impostare un timer per i messaggi con una singola chat, bisogna entrare all’interno della stessa, quindi cliccare sui tre puntini in alto a destra e selezionare la voce “Messaggi effimeri” dove troverete le stesse opzioni che vi abbiamo illustrato qui sopra. In questo modo solo la chat selezionata si “autodistruggerà”.

Di recente è stata inserita la possibilità di inviare immagini effimere. In questo caso non c’è bisogno di andare nelle impostazioni, l’utente può decidere singolarmente prima di ogni invio se quell’immagine dovrà rimanere nel gruppo o nella chat a disposizione o se potrà essere vista una sola volta.