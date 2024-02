Utilizzi Chrome? Allora devi conoscere questo trucchetto che “ti salva”: davvero geniale

Se utilizzi Google Chrome devi conoscere questo trucchetto geniale che migliora la tua esperienza: tutto sui passaggi da seguire.

Tanti utenti ogni giorno lavorano tramite il browser di casa Google. Chrome rappresenta una soluzione adeguata, sempre più adottata dalle persone che navigano in rete, soprattutto per chi utilizza un PC portatile.

Chrome mette a disposizione degli utenti non solo tante e importanti funzionalità ma anche una flessibilità che riesce ad emergere in diverse situazioni. Da non dimenticare anche la possibilità di sincronizzare i dati con il tablet e lo smartphone, un passaggio che facilita ulteriormente l’usabilità.

Il browser dell’azienda di Mountain View palesa anche dei problemi che emergono in caso di utilizzo su un notebook. Qui infatti si segnala un consumo energetico mediamente più alto rispetto ad altri browser web. Proprio per questo motivo è consigliabile provare un trucchetto che riesce a riequilibrare il consumo di energia del dispositivo continuando ad utilizzare il proprio browser preferito.

L’utilizzo di Chrome incide sulla batteria del notebook? Questo trucchetto risolve il problema

Tanti utenti utilizzano Chrome sul loro notebook e con il tempo si può notare un consumo notevole della batteria. Per arginare questa diffusissima problematica c’è il modo per bloccare il funzionamento del browser di Google in background.

Per impedire a Chrome di lavorare anche in background sul PC portatile è necessario dirigersi nelle impostazioni del browser di Google. La procedura da seguire è molto rapida dato che basta aprire il browser e premere sui tre puntini situati in alto a destra. Qui bisogna scegliere le Impostazioni e subito dopo la voce “Sistema”.

Nella sezione appena aperta ci saranno varie opzioni per migliorare o adeguare l’andamento di Chrome in base al computer utilizzato. La voce a cui fare attenzione è “Continua a eseguire applicazioni in background dopo la chiusura di Google Chrome“.

Questa opzione è attiva di default ma è possibile disattivarla immediatamente. In questo modo, alla chiusura di Chrome si andranno a chiudere anche i processi in background che hanno un impatto notevole sulla batteria. Ad ogni modo, si può ripristinare l’opzione in qualsiasi momento utile.

Per ridurre ulteriormente il consumo del browser web di Chrome è possibile attivare il risparmio energetico. Una funzione che limita, ma non interrompe, l’attività in background riducendo anche gli effetti visivi. Per attivare tale modalità basta andare nelle impostazioni alla voce “Prestazioni” e poi “Alimentazione”.