Volete guardare DAZN anche in viaggio? Ecco le migliori VPN per utilizzare la piattaforma all’estero

Dedicato a chi è sempre in viaggio all’estero e non vuole perdersi l’esperienza su DAZN. Nessun dubbio, le migliori VPN sono queste.

Ora che i diritti tv sono stati assegnati, gli abbonati di DAZN possono dormire sonni tranquilli, farsi serenamente due calcoli visto che il campionato di Serie A sarà lo stesso dal punto di vista della fruizione sulle piattaforme per i prossimi cinque anni.

Accettata l’offerta di DAZN e SKY da 900 milioni a stagione a partire dal 2024-25 fino al 2028-29, di cui circa 700 milioni dalla piattaforma OTT e altri 200 milioni dalla pay-tv di Comcast, rispetto ai 927,5 milioni di euro del triennio che terminerà a giugno. La Lega alla fine si è accontentata, anche se, non è un segreto, sperava di superare il miliardo. L’ipotesi di un canale Lega, dunque, non è del tutto tramontata, ma conti alla mano è stato preferito procrastinarla, magari, a partire dalla stagione 2029 in poi.

Ciò che significa che per i prossimi cinque anni, DAZN continuerà a trasmettere il campionato di Serie A (e non solo) in esclusiva: sette partite solo lei, tre in co-esclusiva con SKY, che magari avrà più scelta sui big match, in questo triennio sempre e solo visibili su DAZN. Fatto questo doveroso cappello introduttivo, i tifosi che viaggiano all’estero sanno cosa li aspetterà, meglio scegliere una VPN all’altezza della situazione.

Le migliori VPN per utilizzare DAZN all’estero: da Nord VPN a Vypr VPN

Partiamo da un presupposto tanto basico quanto doveroso: l’utilizzo delle VPN potrebbe andare in contrasto con i termini di servizio di DAZN: massima cautela e rispetto delle normative vigenti e delle politiche del servizio: rischiate tanto. Detto ciò, quando si parla di Virtual Private Network, la numero uno, da un bel po’, resta Nord VPN: affidabile, con eccellenti funzionalità di sicurezza e velocità, ideale per lo streaming di alta qualità, costa 3,79 euro al mese per due anni con tre mesi gratis.

Molto utilizzata anche Express VPN, una delle top per sicurezza e velocità, con capacità di bypassare restrizioni geografiche e garantire streaming sempre di alta qualità: ha un costo a partire da 8,12 euro al mese per un anno.

Surfshark VPN è da podio, un servizio user-friendly e sicuro, offre un ottimo rapporto tra la sua qualità e un prezzo che parte da 1,99 euro al mese per 24 mesi, tre sono gratis.

Se non siete convinti altre due VPN si stanno facendo apprezzare da chi è abituato a utilizzarle all’estero per guardare DAZN ma non solo. La prima è Proton VPN che ha anche un piano gratuito all’alternativa di 4,99 euro al mese per due anni, oppure VyprVPN. Che si distingue anche per un servizio DNS proprietario e il protocollo unico Chameleon con accesso internet limitato: ha un costo, però, 5 euro al mese per un anno. A voi la scelta.