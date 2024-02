Ban improvviso per Intel, vietata la vendita delle CPU: cosa sta succedendo

Molti dei componenti prodotti dall’azienda americana sono scomparsi dal mercato tedesco e la ragione è una particolare disputa legale.

In una svolta sorprendente per il mercato dei semiconduttori, Intel si trova ad affrontare un’ingiunzione che vieta la vendita di alcuni dei suoi processori in Germania. La decisione, emanata da un tribunale regionale di Düsseldorf, arriva dopo una disputa sui brevetti con R2 Semiconductor, azienda basata in California. Questa vicenda solleva interrogativi significativi su questioni come la proprietà intellettuale, le strategie competitive nel settore dei chip e le possibili ripercussioni per i consumatori e le aziende.

La disputa ha preso il via quando R2 Semiconductor ha accusato Intel di violare un brevetto relativo alla tecnologia di regolazione della tensione impiegata nei processori. La tecnologia in questione è fondamentale per il funzionamento efficiente dei chip, riducendo il consumo di energia e migliorando le prestazioni. Il brevetto europeo al centro della contesa copre specifici processori della serie Core di Intel, inclusi Ice Lake, Tiger Lake, Alder Lake, e i processori Xeon Scalable ‘Ice Lake Server’.

Una battaglia legale che getta una luce sui complessi equilibri del settore dei semiconduttori

La decisione del tribunale impedisce a Intel di vendere i chip incriminati in Germania, colpendo potenzialmente anche dispositivi di grandi marchi come Dell e HP che utilizzano questi processori. Intel ha espresso delusione per il verdetto, sottolineando l’intenzione di fare appello e contestando la validità del brevetto di R2 Semiconductor. La compagnia ha inoltre evidenziato come R2 abbia precedentemente intentato una causa simile negli Stati Uniti, senza successo, per poi spostare il suo mirino sull’Europa.

Nonostante la gravità del divieto, Intel è ancora presente nel mercato tedesco con i suoi processori di ultima generazione, come i Core “Raptor Lake” e ‘Meteor Lake”, che non rientrano nell’ingiunzione e possono quindi essere venduti senza restrizioni.

La contesa solleva dubbi sulla pratica di “patent trolling“, termine utilizzato nei casi in cui le aziende detengono brevetti con l’unico scopo di intentare cause legali piuttosto che produrre effettivamente tecnologia. Intel ha accusato R2 Semiconductor di cadere in questa categoria, definendola addirittura una “società fantoccio”.

R2, dal canto suo, respinge queste affermazioni, sostenendo di essere uno sviluppatore di proprietà intellettuale nel campo dei semiconduttori da oltre 15 anni e accusando Intel di utilizzare senza autorizzazione la sua tecnologia.

Questa disputa legale non riguarda solo due aziende ma tocca l’intero ecosistema dei semiconduttori, con potenziali ripercussioni per l’innovazione, la concorrenza e l’accesso dei consumatori a tecnologie avanzate. Mentre il caso procede attraverso l’appello di Intel e le mosse legali di R2, il settore osserva attentamente, conscio che il risultato potrebbe avere implicazioni a lungo termine per la dinamica di mercato e per le strategie di protezione della proprietà intellettuale.