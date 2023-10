Come scegliere un Tv Box con buon rapporto qualità prezzo e non solo: le info necessarie

In questo articolo parleremo dei Tv Box che hanno il migliore rapporto qualità/prezzo in questo mese di ottobre.

Come scegliere i migliori TV box con Android in base al rapporto qualità/prezzo? Innanzitutto, per chi non lo sapesse, i TV box sono dispositivi da collegare a un televisore o monitor per renderlo “smart” e consentire la riproduzione di contenuti multimediali.

Sono utili per usufruire di servizi come Netflix e Spotify su vecchi televisori, riprodurre contenuti locali da dischi esterni o di rete e giocare senza dover acquistare una console. Andiamo adesso a vedere quali sono i migliori Tv Box a ottobre.

I migliori Tv Box per rapporto qualità/prezzo

Quali sono le caratteristiche e le differenze tra la Fire TV Stick base e la Mi TV Stick? Entrambi i dispositivi offrono servizi di streaming come Prime Video e Netflix, ma la Fire TV Stick ha un telecomando che può regolare il volume della TV, mentre la Mi TV Stick ha tasti dedicati a Netflix e Prime Video.

La Mi TV Stick è anche compatibile con Chromecast e costa solo 39 euro, rendendola una scelta preferibile alla versione base di Chromecast. Per quanto riguarda il Chromecast con Google TV 4K, ha una risoluzione massima di 1080p e supporto HDR, ma ha un hardware limitato in termini di spazio di archiviazione.

Il Mi TV Box S è un TV box con Android TV e certificazione Netflix che consente di utilizzare Netflix in 4K e HDR. Il telecomando ha un microfono per interagire con Google Assistant. Tuttavia, le immagini riprodotte dal Mi Box S sono piuttosto scure e lo streaming è limitato alle app presenti su Android TV.

Chromecast con Google TV è invece un dispositivo Android TV con un’interfaccia grafica ripensata incentrata sui contenuti. È compatibile con Chromecast e offre vantaggi come una delle Android TV 4K più economiche. È disponibile anche una versione HD.

La nuova Fire TV Stick 4K di 2a generazione è stata rinnovata a settembre 2023. Ora supporta il Wi-Fi 6 per una maggiore velocità. Il sistema operativo è Android, ma è personalizzato dai servizi Amazon. Gli utenti Prime si sentiranno a casa, ma c’è anche un ampio supporto a vari servizi di streaming, online e in locale, oltre a diverse applicazioni.

La Fire TV Stick 4K Max è stata anche rinnovata, con una maggiore velocità, il doppio dello storage, Wi-Fi 6E e una modalità ambiente che mostra opere d’arte durante i momenti di non utilizzo. Tuttavia, il prezzo è aumentato di 5€ rispetto al modello precedente, che non è più disponibile.

Il marchio cinese Mecool offre una delle migliori alternative a Google TV sul mercato. Il dispositivo ha un’interfaccia simile a Chromecast con Google TV 4K, ma offre anche diverse porte utili come USB-A, microSD, Ethernet e altre.

La personalizzazione dell’audio/video è inferiore rispetto alla concorrenza, ma tutte le app e i servizi, inclusi Netflix e il gioco nel cloud di GeForce Now, sono disponibili. Se non è disponibile su Amazon, è possibile trovarlo sul sito ufficiale al prezzo di circa 70 euro.