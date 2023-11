In questa città il Comune regala gli Apple AirTags ai cittadini: il motivo è geniale

In questa città il Comune sta regalando a tutti i cittadini gli Apple AirTags. Il motivo è a dir poco geniale: la tutela per gli abitanti.

Uno dei dispositivi in vendita di Apple più comuni sono sicuramente gli AirTags. Questi offrono ai cittadini un aiuto per trovare tutti quegli oggetti smarriti come possono essere chiavi, portafogli, borse, bagagli e altri oggetti personali. Adesso il comune di una città addirittura li regala ai propri cittadini ed il motivo dietro questa decisione è a dir poco singolare.

Tra i dispositivi più in sordina dell’ecosistema Apple troviamo sicuramente gli AirTags. Questo device può essere attaccato a diversi oggetti personali e grazie alla rilevazione dell’app “Trova” avrete la possibilità di non perdere più niente. Questo perché se il tuo AirTag si trova fuori dalla portata del tuo dispositivo, puoi comunque ricevere segnalazioni sulla sua posizione da parte di altri dispositivi Apple che passano vicino all’AirTag.

Inoltre la Apple ha implementato anche diverse misure di sicurezza per proteggere gli utenti dall’abuso di questi dispositivi. Questi dispositivi sono progettati per essere compatti e resistenti all’acqua ed hanno una batteria sostituibile che può durare fino a un anno, rendendo l’uso dell’AirTag conveniente e sostenibile. Inoltre questo è facilmente configurabile per tutti coloro che hanno un oggetto appartenente all’azienda di Cupertino. Adesso c’è il comune di una città che li sta regalando ai cittadini per un motivo singolare.

In questa città il comune regala gli Apple AirTags: i cittadini festeggiano

La città di Washington D.C. distribuirà gratuitamente Apple AirTags ai residenti in determinati quartieri. L’annuncio è arrivato dalla sindaca Muriel Bowser che ha rivelato come l’obiettivo è rendere più facile per la polizia rintracciare le auto rubate. Sempre la Bowser ha rinnovato l’intenzione di continuare ad utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione per rendere la città più sicura.

I residenti di D.C. nei quartieri con il più alto numero di furti di veicoli potranno ottenere gratuitamente gli AirTags in tre diversi eventi nella città nei prossimi mesi, a partire dalla settimana prossima. Non è chiaro quanti ne verranno distribuiti, quel che è certo è che al comune ognuno di questi verrà a costare 29 dollari. Washington D.C. è la seconda città a distribuirli gratuitamente per facilitare la ricerca dei ladri di auto.

All’inizio di quest’anno, il sindaco di New York, Eric Adams, ha annunciato che la città avrebbe regalato 500 AirTags per rendere più facile la ricerca dei ladri di auto. Questi dispositivi quindi saranno particolarmente utili in determinati quartieri per tenere i propri beni personali sempre sotto controllo, con gli USA pronti a fermare anche il problema del furto di auto che è sempre più frequente nello stato americano.