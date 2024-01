Intelligenza artificiale non solo su smartphone, pc e tv: arriva la notizia che sconvolge tutti

Non solo smartphone, computer e tv, l’intelligenza artificiale sempre più presente: ecco l’aspetto importante da conoscere.

Destano sempre particolare attenzione le novità e gli aspetti da approfondire a proposito della tecnologia e, a maggior ragione, rispetto all’intelligenza artificiale che è sempre più presente, non limitandosi soltanto agli smartphone, ai pc e alle tv. Gli sviluppi e gli elementi innovativi non smettano di arrivare e tra le altre cose stanno portando l’IA su tanti e svariati prodotti.

In tale specifico caso, la questione si lega alla nota ed apprezzata azienda Samsung, che ha avuto modo di svelare ed illustrare la propria visione “Ai per tutti”, nell’ambito della conferenza al CES 2024. Com’è facilmente intuibile, l’intenzione è di allargare, per così dire, l’IA a vari prodotti con l’obiettivo di render migliore la vita degli utenti. La visione, nel dettaglio, interessa anche cucina ed elettrodomestici.

Ad esempio l’intelligenza artificiale approda sulla gamma di piani ad induzione Anyplace. Infatti, le ricette memorizzate su Samsung Food si potranno mandare al display da 7 pollici del piano cottura, così da poter vederle durante la preparazione. Gli elettrodomestici però coinvolti sono anche altri, ecco di quali si tratta, a cominciare dal nuovo robot BeSpoke Jet Bot Combo e non soltanto.

Intelligenza artificiale, non solo telefoni pc e tv, occhio anche a questi prodotti: l’innovazione Samsung

Suscita particolare interesse dunque la tematica intelligenza artificiale rispetto a quanto illustrato da parte di Samsung, riguardo gli altri prodotti su cui la si potrà vedere. Come detto, il tutto si lega anche al robot BeSpoke Jet Bot Combo, che vede l’impiego dell’IA per proporre una esperienza di pulizia maggiormente comoda ed efficace. E ciò anche tramite l’AI Object Recognition, il quale riesce a distinguere più oggetti per notare macchia e spazi.

Si passa poi alla nuova lavasciuga Bespoke AI, che vede la presenza di AI Hub, uno schermo LCD da sette pollici che agisce da centro di controllo per gestire il bucato. Ad esser garantita è un’esperienza di lavaggio più facile ed intuitiva. L’elettrodomestico può anche personalizzare il lavaggio e l’asciugatura, memorizzando le abitudini degli utilizzatori e facendo ricorso all’apprendimento automatico per consigliare cicli e le impostazioni che si preferiscono.

Durante la conferenza suddetta, Samsung ha avuto anche modo di presentare il frigorifero BeSpoke AI Family con 4 porte. Vi è un display da 32 pollici e l’AI Vision Inside. Ad esser usata è una camera interna per il riconoscimento di trentatré alimenti ed il suggerimento delle ricette. Si potrà selezionare che “utilizzo per data” sul display, così da avere notifiche nel momento in cui si avvicina la scadenza degli alimenti.